الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة العالمية: رائحة الموت في كل مكان بغزة و40% من المستشفيات توقفت عن العمل

مستشفيات قطاع غزة،
مستشفيات قطاع غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، إن الوضع في غزة كارثي، فمن خلال الاتصالات اختصروا لنا العاملين هناك أن رائحة الموت في كل مكان، خاصة في المستشفيات.

 

توقف مستشفيات غزة عن العمل

وأضاف المنظري، خلال  حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 40% من المستشفيات توقفت عن العمل، إما بالاستهداف المباشر أو بانقطاع الوقود، علاوة على توقف 51 مركزًا صحيًّا تابعين للمنظمات الدولية ووزارة الصحة، من أصل 75 توقفت لتلك الأسباب.

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معاناة المرضى الفلسطينيين

وتابع: "هناك مئات الآلاف من المرضى يعانون من أمراض مزمنة، تعرضت حياتهم للخطر؛ نظرًا لنقص الأدوية والرعاية الصحية اللازمة".

 

قصف مستشفيات غزة

وواصل: "تم تسجيل 200 هجمة مباشرة على المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الطبية، واستهدافها المباشر أو المناطق المحيطة بها انتهاك صارخ للقانون الدولي، علاوة على استخفاف قوات الاحتلال بحياة الأشخاص".

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وأكد أن هناك 130 طفلًا موجودين في الحضانات يعانون من أمراض مختلفة تتعرض حياتهم للخطر؛ نظرا لنقص الخدمة علاوة على وجود 9000 شخص يعانون من الأورام.

وشدد المدير الإقليمي لمنظمة "الصحة العالمية" على أنه يجب أن يكون هناك هدنة مستمرة دون انقطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.

 

أخبار غزة الآن، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط كبير على يد عناصر المقاومة الفلسطينية، في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.


وكانت هيئة البث الإسرائيلية،  أكدت عن مصدر أمني، أن إسرائيل ستسمح بدخول الوقود إلى مستشفيات غزة في حال نفاده لكن تحت رقابة.

 

وقف إطلاق النار على غزة

وأكدت: أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد توافق على وقف الهجمات على قطاع غزة  لبضع ساعات.

 

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