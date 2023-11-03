شهداء وجرحى بينهم أطفال بقصف إسرائيلي وسط غزة

أخبار غزة الآن، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني ثانٍ برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.

شهداء غزة

وأضافت: سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة عسقولة وسط غزة.

شهداء فلسطين

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9061 شهيدًا، وفقًا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، أمس الخميس.



وأضاف الناطق باسم الوزارة أن الشهداء بينهم 3760 طفلًا و2326 امرأة، مشيرًا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 32 ألفًا.

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وأعلن الاحتلال الإسرائيلي دخوله المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، التي تتمثَّل في التوغل البري في الجزء الشمالي من القطاع، واصفًا إياها بأنها "عملية برية تتطلب قتالًا مكثفًا".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمكن قواته من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية التابعة لحركة حماس، منها معسكر تدريب عسكري ومستودعات ذخائر.

واشتملت المرحلة الأولى، على احتواء هجوم حماس، وتأمين جنوب إسرائيل، فيما تمثَّلت المرحلة الثانية، بحسب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، في "ضرب كل أنظمة الحركة بقوة ودقة، من البر والبحر والجو، عبر معلومات استخباراتية.

ويأتي إعلان إسرائيل عددًا من الأهداف لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل، منها: محاولة الضغط على أهالي غزة للخروج إلى مناطق الجنوب.

وأعلنت حركة حماس، أنها تواجه عشرات الدبابات الإسرائيلية التي تحاول التقدم في محاور شمال غرب القطاع وجنوب مدينة غزة، مستخدمةً القذائف المضادة للدروع.