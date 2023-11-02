أخبار الفن اليوم: أحمد مكي يدعو لنصرة الشعب الفلسطيني.. وساموزين يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها بث الفنان أحمد مكي مقطع فيديو عبر فيه عن تضامنه مع فلسطين ونصرته للشعب الفلسطيني ضد مجازر الاحتلال الصهيوني.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

نشر الفنان أحمد مكي مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عبر فيه عن دعمه للقضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والمجازر المستمرة على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

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