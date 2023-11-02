أخبار الفن اليوم: أحمد مكي يدعو لنصرة الشعب الفلسطيني.. وساموزين يكشف تفاصيل فيلمه الجديد
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها بث الفنان أحمد مكي مقطع فيديو عبر فيه عن تضامنه مع فلسطين ونصرته للشعب الفلسطيني ضد مجازر الاحتلال الصهيوني.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
أحمد مكي: الصهاينة هم جيش الشيطان وما يفعلونه حاليا بداية الزوال (فيديو)
نشر الفنان أحمد مكي مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عبر فيه عن دعمه للقضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والمجازر المستمرة على يد قوات الاحتلال الصهيوني.
عمرو عبد الجليل يكتفي بمليوني جنيه في شباك التذاكر المصري
شهد فيلم ”الخميس اللي جاي" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، تحقيق إيرادات متوسط في شباك التذاكر
الفيلم التونسي "وحلة" يحصل على جائزة أفضل ممثل في المهرجان الدولي المغاربي
فاز الفيلم التونسي الروائي وحلة للمخرج نادر رحموني على جائزة أفضل ممثل، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة، حيث نافس الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذهبت الجائزة لصالح بطل الفيلم الممثل محمد مراد.
سقوط قناع الانبهار بثقافة الغرب في "افتح باب قلبك" غدًا
يستضيف برنامج "افتح باب قلبك" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بهي الدين على قناة "CBC"، الدكتور علي سالم، أستاذ علم النفس الاجتماعي بكلية الآداب جامعة حلوان، للحديث عن سقوط قناع الانبهار بثقافة الغرب، والتمسك بالهوية الوطنية والقومية العربية لدى الأطفال والشباب، ومدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على تحقيق ذلك، وكيف شارك المجتمع المصري في الوقوف مع الشعب الفلسطيني والتكاتف معه وقت الحرب.
تعرف على موعد طرح فيلم ليلى علوي آل شنب بدور العرض السينمائي
كشفت الشركة المنتجة لفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي عن طرحه بدور العرض السينمائي يوم 29 نوفمبر الجاري.
بعد غياب 17 عاما عن السينما، سامو زين يكشف تفاصيل فيلمه الجديد في هذا الموعد
كشف الفنان السوري سامو زين عن الموعد الذي من المفترض أن يكشف فيه تفاصيل فيلمه الجديد الذي يعود به للجمهور بعد غياب ١٧ عاما، من فيلمه الشهير 90 دقيقة.
إليسا: لبنان لا يريد الحرب
شددت الفنانة اللبنانية إليسا على أن بلدها لبنان لا يريد الدخول في حرب، ولا يستطيع تحمل تبعات وويلات الحروب.
أشرف زكي: مكاتب الكاستينج سرطان في الوسط الفني والضرائب لا تعرف عن أرباحها شيئا
قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: إن ظاهرة مكاتب الكاستينج تمثل سرطانا في جسد الوسط الفني خاصة في ظل الممارسات غير السوية في التعامل مع مهنة التمثيل من جانب الملاك والقائمين على هذه المكاتب حسب وصفه، وعدم تطبيقها قواعد العمل الفني كما يجب أن يكون، متهما تلك المكاتب بالمتاجرة بأحلام الشباب وسلب أموالهم من خلال استغلال حبهم للتمثيل وترشيح البعض منهم في أدوار هامشية في بداية الأمر كنوع من التحايل على قانون العمل النقابي مستغلين علاقة أصحاب هذه المكاتب ببعض مساعدي الإخراج في الأعمال الفنية والذي يطلب منهم ترشيح شخص بمواصفات معينة لدور صغير.
"وش× وش" يتخطى الـ 33 مليون جنيه إيرادات في مصر
وش في وش، اقتنص فيلم الدراما العائلي الكوميدي (وش في وش) الذي يقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح إيرادات قوية بالسينمات المصرية في محاولة منه لملاحقة فيلم “فوى فوى فوى” بشباك التذاكر اليومي.
أكرم حسني يحقق 65 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس
يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم العميل صفر والذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني والذي انطلق عرضه يوم 16 أغسطس الماضي.
حكاية عيشها بفرحة الحلقة ٩، هبة مجدي تشعر بالصدمة والسبب هاني عادل
شهدت الحلقة ٩ من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة بزيارة مفاجئة لوالدة هادي إلى منزل يسر، وهناك تستقبلها والدة يسر وتدافع عن ابنتها أمام هجوم شرس من والدة هادي.
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