أكرم حسني يحقق 65 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم العميل صفر والذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني والذي انطلق عرضه يوم 16 أغسطس الماضي.

إيرادات فيلم العميل صفر

وحقق فيلم العميل صفر للفنان أكرم حسني 65 ألف جنيها في شباك التذاكر أمس الأربعاء.

وحققت إيرادات أعلى من هذا الرقم، على رأسها فيلم “البدلة” الذي شارك في بطولته مع تامر حسني، وحقق الفيلم 67 مليون جنيه، ولكنه شارك كبطل ثاني وكانت البطولة المطلقة من نصيب تامر حسني.

قصة فيلم العميل صفر

وتدور قصة الفيلم حول “صفر”، حيث أخطأ موظف الصحة عند كتابة اسمه ليصبح “صفر” بدلًا من “صقر”، وهو ما يجعله ينشأ وهو لديه إيمان بأنه سيصبح عميلا سريا هاما، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى الشركات يتسبب في كوارث كبيرة، ليقوم بعدها بتكوين فريقه الأمني الخاص والعمل لحساب نفسه ويكون لديه مهمة جديدة وتحدي جديد بحماية وتأمين دوقة وابنتها أثناء زيارتهم لمصر، لينتج عن هذا الأمر العديد من المواقف الكوميدية والطريفة.

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فيلم العميل صفر

فيلم "العميل صفر"، من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي.

الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤى عبد الله وإخراج كريم العدل.