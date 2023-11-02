بعد غياب 17 عاما عن السينما، سامو زين يكشف تفاصيل فيلمه الجديد في هذا الموعد

كشف الفنان السوري سامو زين عن الموعد الذي من المفترض أن يكشف فيه تفاصيل فيلمه الجديد الذي يعود به للجمهور بعد غياب ١٧ عاما، من فيلمه الشهير 90 دقيقة.

و أكد سامو زين في تصريح خاص لفيتو أنه قرر أن يكشف التفاصيل الكاملة لفيلمه الجديد بعد أسبوعين، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

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فيلم سامو زين

وينتهي صناع فيلم سامو زين الجديد من كتابته خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا للكشف عن تفاصيله الكاملة وموعد عرضه في دور العرض السينمائي.

وحرص الفنان ساموزين، على الاحتفال بذكريات بداية انطلاق مشواره الفني، حيث نشر منشورا من خلال حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام

وعلق سامو زين: “بدايتي الفنية كانت فى 14/9/2000، أى نحو 23 سنة مضت، وقمت فى ذلك بإصدار ألبومي الأول بعنوان “ميلي يا حلوة”، أنا فخور جدًا بمسيرتي الفنية حتى الآن، وقد واجهت العديد من التحديات والنجاحات خلال هذه الفترة”.

واختتم قائلًا: “شكرًا لكم.. وإن شاء الله دائمًا عند حسن ظنكم”.

وكان كشف المطرب سامو زين عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن رأيه في جدل الذكاء الاصطناعي الذي أثير مؤخرا.

ساموزين

وكتب سامو زين ستوري عبر خاصية الأستوري قائلا: "فيه ناس كتير بتبعتلي صوتي وأنا بغني أغاني تانية عن طريق الذكاء الاصطناعي بس بصراحه محدش عرف يوصل لخامة الصوت المظبوطة وده حاجة مفرحاني".

أغنية دي حبيبتي

وكانت آخر أعمال المطرب ساموزين أغنية "دي حبيبتي"، والذي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" منذ أسابيع.

وأغنية دي حبيبتي من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلي الخواجة وتوزيع محمود صبري، وميكس وماستر عمرو العزبي.

وتقول كلمات الأغنية: "دي حبيبتي وهي كل الناس والدنيا دي ليه تضحك قلبي بيضحك فيها لقيت أجمل احساس من نظرة عينها لينا كلام في سكوتنا ما بينا بيها لقيت أكتر ما أتمني اللي أنا عايزه لقيته خلاص قلبي أنا اتمني حلم ولقاه كلمه منك بتحلي الحياه مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليكي مايغنيش قلبي بيدوب يادوب من السلام جوا حضنك".