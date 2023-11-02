إليسا: لبنان لا يريد الحرب
إليسا، شددت الفنانة اللبنانية إليسا على أن بلدها لبنان لا يريد الدخول في حرب، ولا يستطيع تحمل تبعات وويلات الحروب.
وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: لبنان لا يريد الحرب.
وكانت الفنانة اللبنانية إليسا تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، وذلك بعد إنهاء الأزمة بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي كانت قائمة بينهما بسبب ألبومها الأخير الذي توقف طرحه.
انتهاء الأزمة بين إليسا وشركة روتانا
وكشف مصدر لـ"فيتو" عن تفاصيل خطة إليسا الفنية المقبلة، وذلك بعد إنهاء أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، قائلا:" علاقة إليسا وشركة روتانا جيدة منذ سنوات، وكل ما في الأمر أن المطربة كانت تريد الإنتاج لنفسها، ولكنها فشلت في هذه الخطوة بسبب الأزمة السابقة التي نشبت بينها وبين الشركة الموزعة لألبومها السابق شركة “وتري”.
وأضاف: "ولكن الجديد أن إليسا هتحضر ألبوما جديدا مع شركة روتانا بعد إنهاء الأزمة بينهما، وذلك بعد توقف طرح ألبومها السابق بسبب الأزمة القائمة بينها وبين شركة “وتري” الشركة الموزعة لألبومها السابق، والتي كانت من بينها أغنية العقد التي توقفت عبر موقع “يوتيوب”.
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