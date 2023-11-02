سقوط قناع الانبهار بثقافة الغرب في "افتح باب قلبك" غدًا

يستضيف برنامج "افتح باب قلبك" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بهي الدين على قناة "CBC"، الدكتور علي سالم، أستاذ علم النفس الاجتماعي بكلية الآداب جامعة حلوان، للحديث عن سقوط قناع الانبهار بثقافة الغرب، والتمسك بالهوية الوطنية والقومية العربية لدى الأطفال والشباب، ومدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على تحقيق ذلك، وكيف شارك المجتمع المصري في الوقوف مع الشعب الفلسطيني والتكاتف معه وقت الحرب.

تتطرق الإعلامية أميرة بهي الدين، خلال الحلقة التي تذاع يوم غد الجمعة في تمام السابعة مساء، إلى تأثير انتفاضة الشباب المصري والعربي في تغيير وجهة نظر الغرب والمؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي، لكشف زيف روايات الغرب عن القضية الفلسطينية وما يحدث من إبادة جماعية لسكان قطاع غزة، كما تستعرض أبرز جهود المصريين في حملات التبرع من خلال مبادرة حياة كريمة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

Advertisements

برنامج افتح قلبك

يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة "CBC"، ويهتم بتقديم كل ما يهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم وتقدمه الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين.