الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

سقوط قناع الانبهار بثقافة الغرب في "افتح باب قلبك" غدًا

برنامج افتح قلبك،
برنامج افتح قلبك، فيتو

يستضيف برنامج "افتح باب قلبك" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بهي الدين على قناة "CBC"، الدكتور علي سالم، أستاذ علم النفس الاجتماعي بكلية الآداب جامعة حلوان، للحديث عن سقوط قناع الانبهار بثقافة الغرب، والتمسك بالهوية الوطنية والقومية العربية لدى الأطفال والشباب، ومدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على تحقيق ذلك، وكيف شارك المجتمع المصري في الوقوف مع الشعب الفلسطيني والتكاتف معه وقت الحرب.

تتطرق الإعلامية أميرة بهي الدين، خلال الحلقة التي تذاع يوم غد الجمعة في تمام السابعة مساء، إلى تأثير انتفاضة الشباب المصري والعربي في تغيير وجهة نظر الغرب والمؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي، لكشف زيف روايات الغرب عن القضية الفلسطينية وما يحدث من إبادة جماعية لسكان قطاع غزة، كما تستعرض أبرز جهود المصريين في حملات التبرع من خلال مبادرة حياة كريمة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

Advertisements

 

برنامج افتح قلبك

 

يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة "CBC"، ويهتم بتقديم كل ما يهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم وتقدمه الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

قناة cbc برنامج افتح قلبك قنوات CBC الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

على CBC حصريًا، انضمام أعضاء جدد للجنة تحكيم "شارك تانك مصر" بالموسم الثاني

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

ارتفاع عدد قتلى حزب الله في الاشتباكات مع إسرائيل إلى 53 عنصرا

المقاومة العراقية تقصف أهدافا أمريكية وإسرائيلية نصرة لأهالي غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية