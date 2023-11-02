الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الفيلم التونسي "وحلة" يحصل على جائزة أفضل ممثل في المهرجان الدولي المغاربي

مشهد من الفيلم، فيتو
مشهد من الفيلم، فيتو

فاز الفيلم التونسي الروائي وحلة للمخرج نادر رحموني على جائزة أفضل ممثل، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة، حيث نافس الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذهبت الجائزة لصالح بطل الفيلم الممثل محمد مراد.

حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، ويدور حول ياسين شاب في المرحلة الجامعية، شغوف بالموسيقى ولكن والده يجبره على اختيار دراسة تخصص لا يعجبه، وعيش حياة لا يريدها، يظل ياسين على حاله ويعاني من قسوة والده ومشاكله الأسرية إلى أن يلتقي بفتاة تدعى ليلى، يقع في حبها وتغير من نظرته للحياة.

عُرض وحلة في مهرجان الغردقة الدولي للشباب، الفيلم من تأليف وإخراج نادر رحموني، وبطولة محمد مراد، ريم الرياحي، مهذب الرميلي، سلمى محجوبي.

 

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نادر رحموني مهندس وممارس للبرمجة اللغوية العصبية في مدرسة IFPNL  في فرنسا، وهو مسؤول عن عدة مجموعات مهتمة بالسينما في تونس وفرنسا.


تدرب نادر لعدة سنوات على التمثيل لعدة سنوات في مدرسة كورس فلورنت في فرنسا، كما شارك في عدة مسرحيات ومسلسلات تلفزيونية، وبالإضافة إلى ذلك تلقى دروس في الأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن وفي مدرسة الدراما في سانتا مونيكا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين عامي 2016 و2018. فيلم وحلة هو الفيلم الروائي الطويل الأول لنادر رحموني ويتناول الجانب الفردي والعضوي حيث يوجد رغبة كبيرة لتسليط الضوء على تجربة حقيقية مستعرضة متعددة الأبعاد.

 

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فيلم وحلة المخرج نادر رحموني اخبار الفن المهرجان الدولي المغاربي للفيلم

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