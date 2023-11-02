أحمد مكي: الصهاينة هم جيش الشيطان وما يفعلونه حاليا بداية الزوال (فيديو)

نشر الفنان أحمد مكي مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عبر فيه عن دعمه للقضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والمجازر المستمرة على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

غثاء كغثاء السيل

وذكر مكي خلال الفيديو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الأمة الإسلامية سيأتي عليها زمن تتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، ليس بسبب قلتها ولكنها في هذا الوقت تكون غثاء كغثاء السيل".

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النصر من الله

كما ذكر أحمد مكي آيات النصر في القرآن الكريم، والنصر دائما يكون من الله مثل قوله تعالى: "إن تنصروا الله ينصركم"، و"وما النصر إلا من عند الله".

وتابع مكي إن العدو الصهيوني يمارس البلطجة على الشعب الفلسطيني الأعزل، والبلطجي يجب أن يسحق ويباد ولا يتم الاكتفاء بالشجب والإدانة.

واختتم مكي: الأحبار عندهم يعرفون أن ما تقوم به إسرائيل حاليا هو بداية الزوال.. هذا وعد، ووعد الله حق، الله لا يخلف الميعاد، والوقت الآن حساس، فإما أن تسلك طريق الله أو تسلك طريق الشيطان، والصهاينة هم جيش الشيطان، اللهم بلغت، اللهم فاشهد".