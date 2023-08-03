"خناقة" بين محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا بسبب "وش في وش"

نشبت مشادة طريفة بين عدد من أبطال فيلم “وش في وش” كنوع من الدعاية للفيلم قبل بداية عرضه في السينمات بداية من يوم 15 أغسطس الجاري، حيث كتبت محمد ممدوح منشور على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وقام باقي الأبطال بالرد عليه.

وقام محمد ممدوح بكتابه جميلة عبر حسابه الخاص قال فيها “بجد يا جماعة تدخل الناس في أي علاقة حاجة مش كويسة خالص.. خلوا مشاكلكم بينكم.”، وهي جملة توضح مضمون الفيلم الذي يدور في إطار رومانسي اجتماعي كوميدي.

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لتقوم بطلة الفيلم أمينة خليل بالرد عليه بشكل طريف في تعليق قائلة “طب ما هو لما حد يكتب بوست زي ده يبقي بيدخل الناس في مشكلة”.

وتدخلت أسماء جلال، إحدى بطلات الفيلم، في الأمر هي الأخرى معلقة على كلام أمينة خليل نفسها، قائلة “مظبوط.. بس هو محدش للأسف بيفكر المشكلة بتبدأ إزاي”.

وكان للفنانة روجينا رأي آخر، حيث رأت ان تدخل البعض في المشكلة يكون للمصلحة، حيث علقت قائلة “والله، ساعات الناس بتدخل للمصلحة”.

وتدخلت دنيا سامي في الموضوع هي الأخرى مؤيدة رأي محمد ممدوح، حيث قالت “والنبي انت اي حاجة تقولها زي الفل”.

وأخيرًا حاول محمود الليثي حل الأمر وتهدئة الأمور وقام بالتعليق "صلو على النبي يا جماعة قلبكوا كدا".

قصة فيلم وش في وش

وتدور أحداث فيلم وش في وش في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

أبطال فيلم وش في وش

وفيلم "وش في وش" من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.