الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أشرف زكي: مكاتب الكاستينج سرطان في الوسط الفني والضرائب لا تعرف عن أرباحها شيئا

أشرف زكي نقيب الممثلين،فيتو
أشرف زكي نقيب الممثلين،فيتو

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: إن ظاهرة مكاتب الكاستينج تمثل سرطانا في جسد الوسط الفني خاصة في ظل الممارسات غير السوية في التعامل مع مهنة التمثيل من جانب الملاك والقائمين على هذه المكاتب حسب وصفه، وعدم تطبيقها قواعد العمل الفني كما يجب أن يكون، متهما تلك المكاتب بالمتاجرة بأحلام الشباب وسلب أموالهم من خلال استغلال حبهم للتمثيل وترشيح البعض منهم في أدوار هامشية في بداية الأمر كنوع من التحايل على قانون العمل النقابي مستغلين علاقة أصحاب هذه المكاتب ببعض مساعدي الإخراج في الأعمال الفنية والذي يطلب منهم ترشيح شخص بمواصفات معينة لدور صغير.

 

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وأضاف زكي في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن أصحاب مكاتب الكاستينج تفتق ذهنهم على حيلة شيطانية لتحقيق مكاسب مالية خرافية من خلال الدعوة لتنظيم ورش تمثيل للراغبين من الشباب الحالمين بالدخول لعالم الفن وجمع أموال بالآلاف منهم، حيث يتم ترشيح المنتمين للدورات في أدوار هامشية “مجرد كومبارس” ثم الترويج لهؤلاء الملتحقين بالورش في أعمال عديدة، وبعد تحقيق بعضهم تواجد واكتسابه أدوارا أخرى، يتقاسم أصحاب المكاتب الأموال التي يحصل عليها خريج الورشة.

 

وتساءل نقيب الممثلين عن دور وموقف مصلحة الضرائب من هذه المكاتب وما تحققه من مكاسب على حساب أبناء مهنة التمثيل الخبرات أعضاء نقابة المهن التمثيلية، متمنيا أن تجد المصلحة وسيلة لتحصيل حقوقها من الضرائب على هذه المكاتب التي باتت لا تعرف سوى الأرباح بالملايين بعيدا عن حق الدولة.

 

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