الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة زوجة أحد أفراد العائلة المالكة

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو

كشف الديوان الأميري الكويتي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن وفاة منيرة الميلم زوجة الشيخ مبارك حمد فهد صباح الناصر الصباح.


وفاة زوجة أمير كويتي 


ونعى الديوان الأميري الكويتي في البيان الصادر عنه: "المغفور لها منيرة سامي عبدالله الميلم زوجة الشيخ مبارك حمد فهد صباح الناصر الصباح عن عمر يناهز 26 عاما وسيوارى جثمانها الثرى في الساعة 9 من صباح يوم غد الجمعة".

وفي مارس الماضي، أعلن الديوان الأميري في الكويت، عن وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح، وذكر الديوان، إن الراحل توفي عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

وفي أغسطس الماضي نفى الديوان الأميري الكويتي الأخبار التي تم تناقلها عن تعرض أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح لعارض صحي طارئ.

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وجاء بيان الديوان الأميري الكويتي ردا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول العارض الصحي الطارئ، ودخول أمير البلاد على إثره المستشفى، وأكد أنه لا صحة إطلاقًا لمثل هذه الأخبار الكاذبة.

وأكد الديوان الكويتي ضرورة توخي الدقة في ما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، "سائلًا المولى تعالى أن يديم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ سموه من كل مكروه".

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الكويت الديوان الاميري الكويتي العائلة الحاكمة في الكويت عائلة الصباح

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