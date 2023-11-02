الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

ربة منزل وابنتها تقتلان بائعا لسرقته في كرداسة

ربة منزل وابنتها
ربة منزل وابنتها تقتلان بائعا لسرقته في كرداسة

أقدمت ربة منزل وابنتها على قتل بائع لسرقته بدائرة مركز شرطة كرداسة بعد استدراجه، وألقت قوات الأمن القبض عليهما.

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تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقي بأحد المناطق النائية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة بائع به آثار عدة طعنات.

 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وابنتها لسرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما.

 

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم.

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مركز شرطة كرداسة النيابة العامة العثور علي جثه مديرية أمن الجيزة

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