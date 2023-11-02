الخميس 02 نوفمبر 2023
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حوادث

انتشال جثة شاب غرق في منشأة القناطر

غرق شاب بمنطقة منشاة
غرق شاب بمنطقة منشاة القناطر بالجيزة؛ فيتو

لقى شاب مصرعه غرقا بمنطقة منشاة القناطر بالجيزة وتمكنت  قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

غرق شاب بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

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تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شاب في أحد المجاري المائية بقرية نكلا بمنشأة القناطر. 


وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة وتبين أنها لشاب معلوم هويته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة  وأخطرت النيابة العامة. 

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