صحة الدقهلية ومديرية الطب البيطرى يبحثان مستجدات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

شهدت مديرية الصحة بالدقهلية جلسة مشتركة بين صحة الدقهلية ومديرية الطب البيطرى لبحث المستجدات في مجال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو



ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة بوزارة الصحة، وتحت إشراف وكيل الوزارة الدكتور شريف مكين ووكيل المديرية للطب الوقائى الدكتورة عبير عبد الغنى ومدير عام الطب الوقائى الدكتورة لمياء سلامه.

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

وتم عقد جلسة مشتركة بين صحة الدقهلية ومديرية الطب البيطرى بحضور الدكتور السيد الحسنين المتولي وكيل وزارة الطب البيطرى ولفيف من أطباء مديرية الطب البيطري وفريق إشراف الوزارة وإدارة المتوطنة والمعامل والجهات المعنية بمكافحة الأمراض المشتركة بوزارة الصحة الدكتورة سارة فؤاد وحسن حمدي مسئول الأمراض المشتركة بوزارة الصحة وممثلي مديرية الصحة بالدقهلية الدكتورة نجلاء القطب مديرة إدارة الأمراض المعدية ومحمود شكري مسئول الأمراض المشتركة .

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جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

وقامت اللجنة بزيارة إلى مستشفى الرمد وذلك لبحث المستجدات في مجال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومناقشة آليات التعاون بين مديرية الصحة والطب البيطرى لمواجهة التحديات والوصول إلى أمثل الحلول للحفاظ على صحة المواطنين والارتقاء لرؤية مصر بمجال الصحة الواحدة الإنسان والحيوان والبيئة.