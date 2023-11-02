الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

صحة الدقهلية ومديرية الطب البيطرى يبحثان مستجدات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

صحة الدقهلية ومديرية
صحة الدقهلية ومديرية الطب البيطرى، فيتو

 شهدت مديرية الصحة بالدقهلية جلسة مشتركة بين صحة الدقهلية ومديرية الطب البيطرى لبحث المستجدات في مجال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو


 ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة بوزارة الصحة، وتحت إشراف وكيل الوزارة الدكتور شريف مكين ووكيل المديرية للطب الوقائى الدكتورة عبير عبد الغنى ومدير عام الطب الوقائى الدكتورة لمياء سلامه.

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو
جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو
جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو
جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

وتم عقد جلسة مشتركة بين صحة الدقهلية ومديرية الطب البيطرى بحضور الدكتور  السيد الحسنين المتولي وكيل وزارة الطب البيطرى ولفيف من أطباء مديرية الطب البيطري وفريق إشراف الوزارة وإدارة المتوطنة والمعامل والجهات المعنية بمكافحة الأمراض المشتركة بوزارة الصحة الدكتورة سارة فؤاد وحسن حمدي مسئول الأمراض المشتركة بوزارة الصحة وممثلي مديرية الصحة بالدقهلية الدكتورة نجلاء القطب مديرة إدارة الأمراض المعدية ومحمود شكري مسئول الأمراض المشتركة . 

Advertisements

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

 

 وقامت اللجنة بزيارة إلى مستشفى الرمد وذلك لبحث المستجدات في مجال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومناقشة آليات التعاون بين مديرية الصحة والطب البيطرى لمواجهة التحديات والوصول إلى أمثل الحلول للحفاظ على صحة المواطنين والارتقاء لرؤية مصر بمجال الصحة الواحدة الإنسان والحيوان والبيئة. 

أعراض نقص فيتامين د، اعرفيها لسرعة العلاج حفاظا على الصحة

الصحة العالمية: ثلث مستشفيات غزة خارج الخدمة وإدخال الوقود ضرورة قصوى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور السيد الحسنين الدكتور شريف مكين المتابعة المستمرة الصحة والطب البيطرى صحة الدقهلية صحة المواطن مواجهة التحديات مديرية الطب البيطرى مديرية الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 9 آلاف شهيد و2000 مفقود تحت الأنقاض

فوائد التفاح الأخضر، يحمي من السرطان والزهايمر ويعزز صحة القلب

صحة القليوبية تعلن عن وظائف جديدة بديوان عام المديرية

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

عودة هذا اللاعب لحسابات كولر بعد إصابة رضا سليم

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

رئيس وزراء هولندا يوجه الشكر للسيسي لإجلاء الرعايا الأجانب وإيصال المساعدات لغزة

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

تفاصيل مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي بتصفيات المونديال

Advertisements

منوعات

المزيد

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: لو عاوز تشوف سيدنا النبي في المنام أفعل هذه الأمور

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية