أعراض نقص فيتامين د، اعرفيها لسرعة العلاج حفاظا على الصحة

أعراض نقص فيتامين د، فيتامين د من أهم الفيتامينات التى يجب الحصول عليها يوميا لأنه ينظم عمل جميع أجهزة الجسم.

وأعراض نقص فيتامين د، عديدة ولكنها غير معروفة لدى العديد من الأشخاص، وللأسف يعملوا الكشف عند ظهورها لعدم تمييزهم لها.

أهمية فيتامين د

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن فيتامين د هو الدينامو المحرك للجسم حيث يقوم بتنظيم إفراز الهرمونات بالجسم ويعزز من عملية التمثيل الغذائي ويساعد في عمل جميع أجهزة الجسم، وبالتالي أي نقص به يؤثر على الصحة بشكل سلبي ويسبب أعراض عديدة.

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وأضافت منى، أن نقص فيتامين د منتشر بين النساء أكثر من الرجال على مستوى العالم وذلك لقلة تعرض النساء لآشعة الشمس يوميا ومكوثهن بالمنزل بسبب أعباء الحياة وتربية الأبناء، ما يسبب لهن مخاطر عديدة لأن نقص فيتامين د يسبب مشاكل صحية عديدة.

أعراض نقص فيتامين د، فيتو

أعراض نقص فيتامين د

وتابع، أن هناك أعراض عديدة تؤكدة الإصابة بنقص فيتامين د، ومن أعراض نقص فيتامين د:-

الشعور بالتعب والأعراف باستمرار.

آلام العظام عند الاستيقاظ من النوم فى الصباح.

اضطراب ضربات القلب

زيادة الوزن

ضعف المناعة وتكرار الإصابة بنزلات البرد، وللأسف فيتامين د يقوى المناعة ويساعد في الوقاية من الأمراض خاصة السرطانية، وبالتالى نقصه يسبب الإصابة بجميع الأمراض.

اضطرابات النوم

تساقط الشعر.

آلام شديدة قبل وبعد وأثناء الدورة الشهرية.

الشعور بالاكتئاب

علاج نقص فيتامين د

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن العلاج هنا يتم بناء على التحاليل اللازمة حيث يعطى الطبيب المعالج مكملات غذائية خاصة بفيتامين د، ولكن بجرعات محددة على حسب حالة المريض ولفترة محددة، مشيرة إلى أنه ممنوع تماما الجرعات العالية، أو تناول فيتامين "د" بدون تحليل، لأنه من الفيتامينات الذائبة في الدهون، والتي يتم تخزينها في الجسم، ولها درجة "سمية".

نصائح مهمة تساعد فى علاج نقص فيتامين د

وهناك بعض النصائح للحصول على فيتامين د، منها:-

-يصنع فيتامين "د" في الجسم عن طريق الجلد، عند التعرض للشمس لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة، بشرط تعرض معظم الجسم كالأرجل والذراعين.

-لذلك نجد أن الرياضيين الذين يمارسون الرياضة داخل الصالات الرياضية المغلقة يعانون من نقص فيتامين "د"، وكذلك سيدات البيوت، على عكس من يمارسون الرياضة في الهواء الطلق، فنادرا ما يصابون بنقص فيتامين "د".

-وينصح بفتح الشبابيك والستائر أثناء النهار بالمنزل، وارتداء ملابس تكشف الذراعين والأرجل.

-الإكثار من تناول الأغذية الغنية بفيتامين "د"، مثل الأسماك الدهنية كالتونة والماكريل والسردين وًالسلمون، وكذلك صفار البيض والخضراوات.

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