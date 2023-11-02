الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

مواعيد انقطاع المياه لمدة 11 ساعة عن أجا في الدقهلية

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن انقطاع المياه يوم السبت المقبل لمدة 11 ساعة، بداية من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً عن مركز ومدينة أجا، وذلك لقيام الشركة بأعمال تطهير بمرفق مياه أجا السطحي، طبقًا لبرنامج التطهير السنوي.

وتناشد الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

بدأت شركة مياه الدقهلية حملة توعوية بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف والهلال الأحمر، وذلك برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

 ونظمت إدارة التوعية بالشركة هذا الأسبوع حملة توعوية موسعة بقرى ميت أبو الحسين، وميت فضالة، وكفر المندرة بمركز أجا، وقد شملت عدة أنشطة مثل طرق الأبواب واستطلاع رأي المواطنين ميدانيًا وتليفونيًا؛ لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، ومعرفة انطباعاتهم على الأعمال الجارية لديهم، وكذلك حصر المشكلات الخاصة بهم لحله.

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 يأتي ذلك حرصًا من الشركة على تقديم خدماتها بأفضل صورة ممكنة، خاصة بالقرى المنفذ بها برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج والممول من البنك الدولي بالدقهلية، والمراكز التي سينفذ بها أعمال المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، وهي كل من: أجا، وبلقاس، وميت غمر، والمنزلة، والسنبلاوين.

كما شملت الحملة بدء الأنشطة التي تقدمها الشركة بالمدارس والمعاهد الأزهرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بنفس القرى؛ لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والأزهر الشريف؛ حيث قدمت الشركة هذا الأسبوع 6 ندوات مدرسية لحوالي 244 طالبا وطالبة، وكذلك نظمت ورشتي تلوين لحوالي 90 طالبا وطالبة، وقامت الشركة بتكوين 3 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدارس؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب

 

 وقدمت الألعاب التفاعلية لهم مثل لعبة السلم والثعبان والتي شارك بها حوالي 16 طالب وطالبة، كما نظمت الشركة للطلاب 4 زيارات مدرسية لمحطة مياه ميت خميس، بحضور حوالي 93 طالبا وطالبة. وكذلك قدمت الشركة 4 ندوات توعوية بالمعاهد الأزهرية لحوالي 113 طالبا وطالبة، وقامت بتكوين 3 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي لطلاب المعاهد.

ومن ناحية أخرى فقد حرصت الشركة على التعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري لنشر الفكر التوعوي بين متطوعي الجمعية؛ حيث نظمت الشركة زيارة لحوالي 21 متطوع ومتطوعة لمحطة مياه ميت خميس بالمنصورة، وذلك لتعريفهم على مراحل تنقية المياه المختلفة، والجهود التي تبذلها الشركة لتقديم كوب ماء نظيف للمواطنين بالمحافظة.

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