توقيع بروتوكول الخدمة العامة 101 بين شركة مياه الأقصر ومديرية التضامن

وقع العميد أ.ح مهندس سالم احمد السيد رئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر والأستاذ محمد حسين مدير عام التضامن بروتوكول تعاون للدفعة 101من مكلفى الخدمة العامة.

وذلك لتأهيل مكلفى الخدمة العامة للتدريب وإكتساب الخبرات والعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وهو فى إطار التعاون المتبادل وأيضًا بهدف سد العجز فى بعض الأقسام، وإستثمار القوى البشرية فى المشاركة بمجالات التنمية المستدامة.



كما يعد الدور الأساسى المنوطين به هو حملات التوعية للجمهور ضمن منظومة الإدارة العامة للتوعية والإعلام، والتى تسعى لنشر الوعى بين المواطنين لثقافة ترشيد استهلاك المياه وقيمة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

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تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر

نتيجة لإحساس الدولة بالضرورة الكبيرة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمــا يكفل إنجاز الأهداف الإستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطن المصري؛ رأت الدولة إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بقرارات جمهورية في عام 2004.

وتأسست الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شر٢٢٠ كة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وبمقتضى الفقرة الثالثة من القرار الجمهورى المشار اليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحى شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعه 25 شركة تابعة تخدم 27 محافظة.

وتم إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية برقم 392 لسنة 2007 بالتحول المباشر من الوحدات المحلية لنظام الشركات.

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