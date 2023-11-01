أخبار الحوادث اليوم.. استدعاء الفنانة نسرين طافش أمام محكمة الجيزة.. وضبط عامل متهم بالتعدي على ابنته في التبين

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر محاكمة الفنانة نسرين طافش في القضية رقم 1636 لسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات لجلسة 6 نوفمبر لاستدعاء المتهمة للاستكتاب أمام هيئة المحكمة.



وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عامل لاتهامه بالتعدى على ابنته بمنطقة التبين.

تلقي قسم شرطة التبين بلاغا من فتاة، في المرحلة الثانوية، مفاده تعرضها للاعتداء من قبل والدها أثناء نومها.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو، وتبين قيام شاب وفتاة بارتكاب الواقعة بعد أسبوع من الإنجاب.

ورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي، مفاده العثور على طفلين توأم ملقيان بالشارع.

وبالانتقال والفحص عثر على طفلين رضع حديثي الولادة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط كميات من الأقراص والعبوات والأمبولات المخدرة بحوزة صيدلي ومساعد صيدلي بالدقهلية قدرت قيمتها المالية بحوالي 90 مليون جنيه.

أقدم مزارع على قتل جاره بسبب خلافات بينهما على الحد الفاصل بالأرض الزراعية في أسيوط وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

تلقى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بلاغا بإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفـى.

وبالفحص تبين قيام مزارع بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاه آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته حال تواجده بقطعة أرض زراعية، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.



ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقين محدثين إصابتهما وعثر بحوزتهما على 3 أسلحة نارية بالمرج.

تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها شقيقين (عاملان بمحل- مقيمان بدائرة القسم) مصابان بطلقات نارية.



وبالانتقال وسؤالهما قررا بتضررهما من (فران- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من "طبنجة " كانت بحوزته حال تواجدهما بالمحل عملهما ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، وعلى إقدامه على ذلك لقيامه بالثأر منهما بسبب قيام شقيقهما بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته.