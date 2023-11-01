الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط عامل بتهمة التعدي على ابنته في التبين

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عامل لاتهامه بالتعدى على ابنته بمنطقة التبين.

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تلقي  قسم شرطة التبين بلاغا من فتاة "، في المرحلة الثانوية، مفاده تعرضها للاعتداء من قبل والدها أثناء نومها.

وأفادت المجني عليها خلال البلاغ أنها كانت تقيم بصحبة والدتها بعد انفصالها عن والدها، بمحافظة الشرقية، ولكن حدث خلافات بينها وبين والدتها، وقررت الذهاب لوالدها، ولكنها فؤجت به يعتدي عليها جنسيا أثناء النوم، وعندما شعرت به واستيقظت قام بإجبارها على إمضاء إيصالات أمانة لتهديدها بها في حال أبلغت عنه الشرطة.

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وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات أمكن التوصل لصحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

 

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة قسم شرطة التبين مباحث قسم شرطة التبين محافظة الشرقية

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