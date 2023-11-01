إصابة شقيقين بوابل من الرصاص آخذا بالثأر في المرج

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقين محدثين إصابتهما وعثر بحوزتهما على 3 أسلحة نارية بالمرج.





تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها شقيقين (عاملان بمحل- مقيمان بدائرة القسم) مصابان بطلقات نارية.



وبالانتقال وسؤالهما قررا بتضررهما من (فران- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيره ناريه تجاههما من "طبنجة " كانت بحوزته حال تواجدهما بالمحل عملهما ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، وعللا إقدامه على ذلك لقيامه بالثأر منهما بسبب قيام شقيقهما بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته.

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وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المشكو فى حقه بالإشتراك مع شقيقه (عامل- مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة- 2 فرد خرطوش- فلاشة موثق بها مقاطع فيديو خاصة بالواقعة).



وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة أخذًا بالثأر لمقتل شقيقهما على يد شقيق المجنى عليهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.