مزارع يقتل جاره بسبب خلافات علي الحد الفاصل بأرض زراعية في أسيوط

أقدم مزارع علي قتل جاره بسبب خلافات بينهما علي الحد الفاصل بالارض الزراعية في أسيوط وتمكن قطاع الامن العام من ضبط المتهم.

تلقى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بلاغا بإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفـى.

وبالفحص تبين قيام مزارع بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاه آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته حال تواجده بقطعة أرض زراعية، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم (بندقية آلية - 2 خزينة – عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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