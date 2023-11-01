الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على طفلين تؤام باحد الشوارع  بمدينة 15 مايو، وتبين قيام شاب وفتاة بارتكاب الواقعة  بعد أسبوع من الإنجاب.

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ورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي، مفاده العثور علي طفلين توأم ملقيان بالشارع.

وبالانتقال والفحص عثر على طفلين رضع حديثي الولادة.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة رصدت إحداهما لحظة قيام شاب وفتاة عشرينية بإلقاء الطفلين.

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمان.

 

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قسم شرطة 15 مايو مباحث قسم شرطة 15 مايو مديرية أمن القاهرة مدينة 15 مايو

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