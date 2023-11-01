الصين تدعو لعقد مؤتمر دولي حول فلسطين

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال اتصال مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي إن بكين تدعو المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن القضية الفلسطينية.

إقامة هدنة إنسانية فورية في غزة

ونقلت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي عن وانج يي قوله: في الجلسة الاستثنائية الطارئة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت الأغلبية الساحقة قرارا يدعو إلى إقامة هدنة إنسانية فورية، وهو ما يعكس الصوت الحاسم للمجتمع الدولي.

وأضاف: "تؤيد الصين عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق يتمتع بصلاحية وفعالية أكبر، في أقرب وقت ممكن لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار حل الدولتين".

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وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم، وأن عدد الضحايا المدنيين يتزايد.

وقال وانج يي: لا يمكن لأي دولة مسؤولة تتمتع بحس أخلاقي أن تسمح باستمرار هذه المأساة.

وأشار إلى أن الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن منذ نوفمبر الماضي، وتخطط للتنسيق مع كافة الأطراف، خاصة الدول العربية.

وأضاف وانج يي أن بكين ملتزمة بالدفاع عن العدالة، وتحقيق التوافق، وبذل جهود متواصلة لوقف التصعيد، وحماية المدنيين، وتلطيف الوضع الإنساني، وإرساء أسس السلام.

من ناحية أخرى أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن ثلث مستشفيات غزة أصبحت خارج العمل وتوقفت تمامًا عن تقديم خدمات للمصابين بها بسبب نقص الوقود.



الوقود مسألة حياة أو موت

وأكدت أن دخول الوقود إلى قطاع غزة مع المساعدات ليس أمرًا ترفيهيا، إنما هو مسألة حياة أو موت، بالإضافة إلى حاجة الأطقم الطبية التابعة لها إلى ضمانات حتى تتمكن من أداء عملها داخل القطاع بسبب ما تقوم به القوات الإسرائيلية من قصف وتدمير للمستشفيات.



توفير المستلزمات الطبية والأدوية للمستشفيات



وأشارت إلى أنه لابد من إدخال الوقود إلى القطاع دون أي قيود من جانب الاحتلال، لأن هذا الأمر يمثل تهديدًا حقيقيا على حياة المرضى في غزة وتوفير أكبر قدر من المستلزمات الطبية والأدوية لهذه المستشفيات.





رفع حالة الاستعداد القصوى للمستشفيات المصرية



من جانب آخر، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، تزامنا مع استقبال المرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية. وأكد وزير الصحة أنه تم تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح.



استقبال ونقل مصابي قطاع غزة للمستشفيات المصرية



وكان وزير الصحة والسكان، عقد اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء، ومتابعة مستجدات خريطة مواجهة وإدارة الأزمات، استعدادًا لاستقبال المرضى من الأخوة الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بمركز السيطرة والتحكم في وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.



تقديم أفضل رعاية صحية لهم



وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع مع قيادات وزارة الصحة المعنيين تجهيزات المستشفيات والمنشآت الصحية باختلاف تبعياتها ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم، موجهًا برفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، فضلًا عن التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات.

