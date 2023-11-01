إدانات برلمانية واسعة بسبب المجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة

مخيم جباليا، أدانت اللجان البرلمانية المختلفة فى مجلس النواب والشيوخ المجزر الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، والتى كان أخرها قصف مخيم جباليا وسقوط أكثر من 400 شهيد وجرحى.

العدوان الإسرائيلى على غزة

ونددت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، بالجريمة الجديدة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في مخيم جباليا والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وقتل المدنيين يمثلا انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

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الاحتلال يتجاهل دعوات وقف التصعيد

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان: ما زالت سلطات الاحتلال تتجاهل كافة التوصيات والمحاولات من أجل تهدئة الأوضاع الراهنة، حفاظا على أرواح الفلسطينين الأبرياء، مشيرا إلى أن إسرائيل تضرب بكل قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.

وجدد أباظة، تحذيره من استمرار وتيرة العنف والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

ودعا النائب أحمد فؤاد أباظة، المجتمع الدولي وكل القوى الفاعلة في العالم للتحرك السريع لإنقاذ الفلسطينين الأبرياء من بربرية ووحشية الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح وفقًا للتقديرات الأولية.

واعتبرت مصر ذلك انتهاكًا صارخًا جديدًا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيدًا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.

وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجئون إليها هربًا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.

مجازر إسرائيل فى قطاع غزة

غزة، وأدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، المجزرة البشعة التى أرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد المئات، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قامت بإلقاء 6 قنابل إجمالي وزنها 6 أطنان من المتفجرات، وهو ما يفسر حجم الجريمة التى تم أرتكابها على مسمع ومرأى من العالم الذي لا يحرك ساكنا من أجل وقف هذه المجازر التى كانت سببا في إنهيار القيم الإنسانية التى أسسها العالم على مدار عقود طويلة.

استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين

وقال: استمرار إسرائيل على استهداف المدنيين يعكس اصرارها على تنفيذ مخططها بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وهي الخطوة التي تهدف من خلالها تل أبيب إلى تفكيك القضية الفلسطينية برمتها، بالإضافة إلى تنفيذ خططها التوسعية في المنطقة، وهو ما يؤكد قبح النوايا الإسرائيلية التى تصر على العنف رافضة كل مفاوضات ومبادرات السلام التى تم طرحها خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن سياسة التهجير هى سياسة قديمة تبنتها دولة الاحتلال منذ العام 48 عندما أجبرت مئات الآلاف من الفلسطينيين للفرار من منازلهم وأرضهم هروبا من الموت وملاحقة العصابات الصهيونية لهم.

دور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين

وشدد النائب على أهمية الدور الذي تقوم به مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى تجهيز مستشفي ميداني بالشيخ زويد لعلاج ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع، مؤكدا على ضرورة وجود ضغط دولى على إسرائيل للضمان وجود ممر آمن لدخول المساعدات في ظل القصف المتواصل على مدار اليوم على جميع أنحاء القطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في تعذيب وموت المواطنين الأبرياء

كما أدانت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من ٨٠٠ شهيد، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في تعذيب وموت المواطنين الأبرياء باستخدام كافة الأسلحة المحرمة دوليًا.

وقالت: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع حملات الإبادة الجماعية التي لا تميز بين الطفل والشيخ، وماضية تحصد في الأرواح بالطرق الشنيعة التي لا تعرف الدين أو القانون أو الأخلاق.

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