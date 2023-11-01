تصيب بالشلل، سر إطلاق جيش الاحتلال القنابل الضوئية على غزة

القنابل الضوئية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانها الغاشم على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إطلاق القنابل الضوئية تزامنا مع القصف المتواصل على القطاع.

وبالرغم من كون القنابل الضوئية لا تستخدم في حد ذاتها لدواعي القتل، ويعد ظهورها ناقوس خطر وجرس إنذار لأهالي غزة، باقتراب تنفيذ عمليات قصف جديدة، إذ يستعين بها جيش الاحتلال في العمليات العسكرية الليلة، من أجل إنارة المكان المستهدف قصفه لثوان أو دقائق معدودة.

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وتحدثت العديد من التقارير عن أضرار أخرى لـ القنابل الضوئية ترصدها لكم «فيتو» فيما يلي:

بحسب موقع «روس أوبورون إكسبورت» الروسي، فإن قنابل الضوء، يمكن استخدامها في شن حرب نفسية ضد قوات العدو خلال المعارك الحربية، لافتا إلى تصميمها بأشكال مختلفة تهدف جميعها لإرباك قوات العدو والحد من قدرتهم على الحركة في المناطق المفتوحة أو شلها تماما بصورة تمكن القوات الخاصة من الوصول إلى مواقعهم.

وتعتمد نظرية عمل قنابل الضوء في إطلاقها على اتجاه مواقع العدو لتقوم بإضاءتها بصورة مفاجئة تؤدي إلى إرباك حساباتهم وقدرتهم على إعادة الانتشار للقيام بمناورة أثناء القتال.

وأورد الموقع 3 من أشهر أنواع القنابل الضوئية المستخدمة:

قنبلة "بلاميا – 2"

هي قنبلة ضوء مصممة للتأثير على العدو نفسيا وإرباكه خلال اقتحام القوات الخاصة لمواقعه.

يصل وزنها إلى 200 جرام وقطرها 7.5 سنتيمترا وطولها سنتيمترات ويمكنها أن تحدث صوتا قوية مع الضوء يؤدي إلى إرباك العدو.

قنبلة "في زليت – إم"

هي قنبلة ضوء متعددة العدسات يمكنها توليد موجات ضوئية في عدة اتجاهات بصورة تشل قدرة العدو على الحركة وتسهل مهمة القوات الخاصة في الوصول إلى موقعه.

يصل وزن القنبلة 400 جرام وقطرها 10 سنتيمترات ويمكنها إحداث صوت قوي مع الضوء.

قنبلة "زاريا – 3"

تم تصميم القنبلة لتوليد الضوء والصوت بمستويات قوية عقب إطلاقها في اتجاه مواقع العدو مثل القنابل اليدوية التقليدية ويصل وزن القنبلة إلى 180 جراما.