حكماء المسلمين يجدد دعوته لإيقاف العدوان الغاشم على فلسطين

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضدَّ الشعب الفلسطيني في مخيم جباليا وراح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين، محذرًا من أنَّ استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في كارثة إنسانية يعاني منها الفلسطينيون الأبرياء.

حكماء المسلمين يدعو العالم العربي والإسلامي لوقف الاعتداء على الشعب الفلسطيني

وجدِّد مجلس حكماء المسلمين دعوتَه للعالم العربي والإسلامي والضَّمير العالمي وكافة المؤسسات الدولية وكل أحرار العالم للتحرك العاجل من أجل وَقْفِ عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والمستمر على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار وفقًا لقرار الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023.

Advertisements

ويكِّد مجلس حكماء المسلمين أنَّ استمرار هذه الجريمة الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وتواصل المجازر المروِّعة ضد المدنيين الأبرياء وسقوط آلاف الشهداء معظمهم من النساء والأطفال، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وإجهاض لحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحلم بالسَّلام ويكافح من أجل إقامة دولته المستقلة والحصول على حقوقه المشروعة منذ أكثر من سبعين عامًا.

رسالة الأزهر للعالم بعد قصف مخيم جباليا



أكد الأزهر الشريف أن العدو الصهيوني تحول في الآونة الأخيرة إلى ذئب هائج مصاب بسُعارِ قتل الأطفال والنساء والأبرياء، والتلذُّذ بأكل لحومهم وشرب دمائهم بلا رادعٍ ولا رقيبٍ، ويشجعه على ذلك صمت كصمت الموتى في قبورهم أصاب عالمنا الدولي، وشل إرادته وقدرته عن لجم هذا الكيان، ووضع نهاية لوجباته الدموية اليومية من أطفال غزة ونسائها وشيوخها وشبابها.

وأضاف الأزهر الشريف أنه يلجأ إلى الله تعالى أن يتولى بعزته وقهره وسلطانه حماية غزة ومَن فيها، وكسر شوكة عدوها، وصده عنها، وأن يُرينا في هؤلاء الطغاة البغاة القتلة ومَن معهم ووراءهم عجائب قدرته.

ووجه “الأزهر”رسالة لمسلمي العالم قائلا: "أنت أيها المسلم في أي مكان كنتَ، لا يفوتك أن تدعو في أعقاب صلواتك بدعاء نبيك الذي تحصَّن به في ظروف تشبه هذه الظروف وهو “اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم”.