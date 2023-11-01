حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال ينتقم لخسائره العسكرية بضرب الأطفال والمدنيين

التوغل البري في غزة، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتقم لخسائره العسكرية بضرب المدنيين والأطفال في غزة، ساعيا لإبادة الشعب الفلسطيني.

وأضافت حركة الجهاد الإسلامي: "مجزرة العدو الثانية في جباليا بقطاع غزة وحشية، ونفذت بغطاء دولي وأمريكي".

مجزرة جباليا في قطاع غزة

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في سقوط مئات الشهداء في مخيم جباليا المأهول بالسكان وذلك في جريمة تتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.



وأسفرت مجزرة جباليا التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة عن استشهاد عائلات بأكملها خلال ذلك العدوان الغاشم.

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وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن عشرات الشهداء سقطوا في مجزرة الفالوجا ب مخيم جباليا، مؤكدة أن الأطقم تواجه صعوبات جمة في إسعاف الجرحى.

في وقت سابق ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن العشرات استشهدوا وأصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي على مربع سكني في "الفالوجا" بمخيم جباليا في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أن الجريمة التي وقعت بمخيم جباليا أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة الذي أنشأته وكالة غوث "أونروا" عام 1948، هي من أكبر جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة.

عدد شهداء قطاع غزة

وفي السياق ذاته ذكر رئيس المكتب الإعلامي في غزة، خلال تصريحات صحفية، أن مجزرة جباليا تعد من أكبر الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ عدوانه الأخير على غزة، والذي يعيش فيه أكثر من 116 ألف لاجئ على مساحة تبلغ فقط 1.4 كيلومتر مربع.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر منذ بدء العدوان على قطاع غزة، أبرزها مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها 500 شهيد.

ويستخدم جيش الاحتلال الأسلحة المحرمة دوليا مثل الفوسفور الأبيض والقنابل الفراغية في قصف أهداف مدنية وهو ما يعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية.

ووصفت العديد من الدول والمنظمات الجرائم والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين أنها جرائم إبادة جماعية.



45 شهيدا في مجزرة النصيرات

ثم تأتي مجزرة النصيرات والتي ارتكب فيها جيش الاحتلال جريمة جديدة خلال الهجوم على غزة، وقصف سلاح الجو الإسرائيلي برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه في شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.