ردود أفعال غاضبة بعد مجزرة جباليا.. "الصحفيين" تدعو لاتخاذ إجراءات تصعيدية.. "المحامين" تطالب بمحاسبة مرتكبيها.. وخبير: مجزرة جباليا ستفتح جبهة الشمال على إسرائيل

مخيم جباليا، ردود أفعال سياسية غاضبة من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الفلسطينية والتى كان آخرها المجزرة التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم جباليا الفلسطينية وراح ضحيتها 400 شهيد من الفلسطينيين.

مجزرة جباليا، وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلى وقوع عدد هائل من الشهداء.

استشهاد وإصابة 400 شخص في غارة جوية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد وإصابة نحو 400 شخص في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.

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وقال مجلس نقابة الصحفيين: "إزاء المجازر المتكررة، التى يرتكبها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، التى كانت آخرها مجزرة مخيم جباليا، التى راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد، وجريح ومصاب، فضلًا عن مئات المفقودين تحت الأنقاض، ندعو الأنظمة العربية، وفى مقدمتها الحكومة المصرية إلى سرعة التحرك لوقف عمليات الإبادة الجماعية ضد أهل غزة، التى لم تتوقف منذ 25 يومًا".

صمود الشعب الفلسطيني

فلسطين، ووجه مجلس نقابة الصحفيين التحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل ولمقاومته الباسلة، فإنه يُدين بأشد العبارات التواطؤ الأمريكي الغربى مع العدو الصهيونى، الذى وصل إلى حد المشاركة فى قتل أطفال ونساء غزة، ويطالب المجلس الأنظمةَ العربية الحاكمة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والمؤثرة، التي من شأنها الضغط على دولة الاحتلال وحلفائها؛ حتى تتوقف آلة القتل المرعبة، التى نتج عنها أكثر من 30 ألف شهيد وجريح ومفقود معظمهم من النساء والأطفال.

فتح معبر رفح

وعلى رأس الإجراءات، التى يدعو المجلس إلى اتخاذها بشكل عاجل:

- فتح الحكومة المصرية معبر رفح من الجانب المصرى، والسماح للمساعدات الإنسانية بكل أنواعها بالدخول، والسماح للجرحى بإصابات خطيرة بالعبور للعلاج فى المستشفيات المصرية، والسماح للأطباء المصريين المتطوعين بالعبور إلى مستشفيات غزة "ونحن على استعداد، ومعنا الكثير من ممثلى المنظمات والهيئات المدنية الأهلية المصرية، والعربية والدولية لاصطحاب تلك الشاحنات حتى تسلم للهلال الأحمر الفلسطينى والهيئات الدولية ذات الصلة فى غزة".

قطع العلاقات مع العدو الصهيوني

- قطع العلاقات مع العدو الصهيونى، وسحب الدول العربية التى تربطها اتفاقيات وعلاقات دبلوماسية بالكيان الصهيونى سفراءها فورًا، وطرد سفراء دولة الاحتلال بوصفهم أشخاصًا غير مرغوب فى وجودهم ببلادنا.

- مراجعة جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيونى، والبدء فى عرض الاتفاقيات والمعاهدات الموقَّعة بينه، وبين الدول العربية على استفتاءات شعبية.

- فتح الشوارع والميادين والمساجد والكنائس أمام الجماهير العربية للتعبير عن غضبها، وإعلان الحداد العام، حتى يتوقف العدوان.

- الدعوة إلى عقد قمة عربية، خلال يومين على أقصى تقدير، للتشاور حول اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا فى مواجهة ما يجرى من مذابح، منها خفض مستوى البعثات الدبلوماسية مع الدول الداعمة للعدوان، وخفض إنتاج البترول والغاز.

محاكمة مجرمي الحرب

- التوجه إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة رئيس وزراء دولة الاحتلال، ومسؤولى الجيش الصهيونى بوصفهم مجرمى حرب، ومحاكمتهم على المذابح المروِّعة فى قطاع غزة وسائر الأراضى الفلسطينية.

اختتم المجلس:" أخيرًا.. فإن عدم تحرك الحكومات والأنظمة العربية فى تلك اللحظة الحرجة بشكل عاجل، فإنه سيكون بمثابة تشجيع للاحتلال على تنفيذ مخططه القاضى بإبادة الشعب الفلسطينى فى غزة، وتهجير مَن يتبقى منه إلى مصر، وهو سيناريو قد يتكرر فى الضفة الغربية لو نجح فى القطاع، حينها سيفتح الباب أمام الكيان الصهيونى لتنفيذ مشروعه فى السيطرة على المنطقة".

مذبحة جباليا

وأعلنت نقابة المحامين، إدانتها الكاملة للمذبحة المروعة التي ارتكبتها العصابة الصهيونية الإجرامية، وطالت مخيم جباليا بقطاع غزة، جراء تعرضه لقصف وحشي بستة أطنان من المتفجرات، وهو ما أسفر عن دمار لحي سكني كامل وسط المخيم، وراح ضحيته ما يزيد عن 400 شهيد، والمئات من الجرحى معظمهم من الأطفال.

مخيم جباليا، فيتو

انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية

وأكدت نقابة المحامين، أن هذه المذبحة تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، تضاف إلى مسلسل الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق المدنيّين من أبناء الشعب الفلسطيني المحتل، من دون حساب ولا رقيب.

صمت المجتمع الدولي

وحذرت نقابة المحامين، من خطورة استمرار صمت المجتمع الدولي، وعدم التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها؛ باعتبارها جرائم حرب، لأن استمرار ترك الحبل على الغارب لهذا الكيان الغاصب، قد يؤدي إلى انفجار وشيك للمنطقة بأكملها.

وناشدت النقابة، بضرورة التدخل لإنقاذ المستشفيات من التوقف عن العمل، بسبب نقص الوقود ووسائل العلاج لإنقاذ ضحايا المذبحة من الجرحى والمصابين، مع تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما ينذر بكارثة يصعب تداركها.

غزة، فيتو

القومي لحقوق الإنسان يدين جريمة جباليا ويدعو لتحرك دولي عاجل

وأدان المجلس القومي لحقوق الإنسان بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجزرة تجاه المواطنين العزل في مخيم جباليا وأسفر عن وقوع المئات من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هذا العمل الإجرامي يضاف إلى ما تتعرض فلسطين المحتلة بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري والتي تمثل انتكاسة لكل مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقيم والأعراف الإنسانية.

وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجدد مطالبته بضرورة التكاتف الدولي وبذل كافة المساعي لوقف تلك الحرب التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، وشدد على ضرورة القيام بإجراء تحقيق دولي شفاف حول الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب حتى الآن بحق المدنيين العزل.

ويدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الدولية بإعلاء القيم الإنسانية والتضامن بكافة السبل والوسائل المتاحة من أجل حماية المدنيين والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والوقود وخاصة في ظل تدهور أوضاع في الخدمات الصحية داخل القطاع خاصة المستشفيات التي بدأت تتوقف عن تقديم خدماتها.

غزة، فيتو

حماة الوطن يدين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جباليا

كما أدان حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وآخرها مخيم جباليا، والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى، في مشاهد أثارت مشاعر كل أحرار العالم.

وأضاف الحزب: أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما زالت تتجاهل المناشدات والدعوات بوقف العدوان، وتسعى لارتكاب مزيد من المجازر في حق المدنيين الفلسطينيين.

ويحذر حماة الوطن، من حالة الصمت الدولي أمام هذه الجرائم في حق الإنسانية، والتي قد تؤدي لمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية، بما يؤجج وتيرة العنف والصراع في المنطقة.

العدوان على قطاع غزة

ويدعو الحزب كافة القوى الفاعلة عالميا بسرعة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين من بطش الآلة العسكرية الإسرائيلية، وإلزام دولة الاحتلال بوقف العدوان والاعتراف بحق الشعب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

إسرائيل تنتهك كافة القوانين الدولية بالمجازر الوحشية

مجزرة جباليا، قال الدكتور صبرة القاسمى الحقوقى ومدير الجبهة الوسطية لمواجهة العنف: إن الكيان الصهيونى ينتهك كافة القوانين والقواعد الدولية والإنسانية بل والمعاهدات والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تضرب بكافة القواعد القانونية والإنسانية عرض الحائط ولا تبالى، اعتمادا على الدعم الأمريكى وبعض الدول الأوربية.

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، وأضاف فى تصريح لفيتو على الرغم من أن كافة قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دوليا تنبثق من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صادقت عليها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وصدر بموجبها أحكاما بمحكمة العدل الدولية بلاهاى، حيث تنظم اتفاقيات 1949 سلسلة من القواعد القانونية تحكم مسائل معاملة المدنيين فى الأراضى المحتلة وواجبات الدول المحتلة وكيفية تعامل الجنود مع المدنيين.

ومسؤلية دولة الإحتلال عن المدنيين وطرق التعامل معهم وتأمين حياتهم ومعاملتهم معاملة كريمة وتوفير متطلبات الحياة من سكن ومأكل وملبس وعلاج إلا أن جيش الإحتلال الصهيوني يضرب بكل ذلك عرض الحائط مما يضع علامات تساؤل حول معاملة دول العالم ومجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة ومسؤليتهم حول فرض وتطبيق النظام والقانون والإتفاقيات الدولية مما يوضح الطريقة البغيضة للعالم المتحضر فى الكيل بمكيالين.

وتابع: أين ما يعرف بقانون " النزاعات المسلحة " أو " القانون الدولى الإنساني " من معاملة المدنيين وأسرى الحرب ومدى تطبيقهما على الصراع الدائر على الأراضى المحتلة.

و واصل حديثه قائلا أن الهدف العام لاتفاقية جنيف وما يتبعها من قوانين إنسانية هدف سام وهو حماية المدنيين فى زمن الحرب والعمل على الحد من المعاناة الإنسانية فى زمن الحروب والنزاعات وهو ما لا توفره قوى الاحتلال الغاشمة حتى فى زمن السلم.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية جنيف لسنة 1949 قد منحت الشعوب المحتلة ما تعارفت عليه كافة الشرائع السماوية وكافة القوانين الدولية والإنسانية من حق الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال ويسبق ذلك حق الدفاع عن الأرض والعمل على مقاومة وإخراج المحتل بأى صورة من الصور.

وعلى الرغم من أن هناك ما يطلق عليه " المحكمة الجنائية الدولية " تأسست فى عام 2002 وهى محكمة دائمة مختصة بالنظر فيما يطلق عليه جرائم الحرب فى العالم وتشمل ولايتها القضائية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية فى الدول الأعضاء وعددهم 123 دولة، إلا أن المثير للدهشة أن اختصاص هذه المحكمة يتوقف عند الكيان الصهيوني الغاصب وذلك لرفض الكيان الصهيونى المحتل الولاية القضائية للمحكمة وترفض التعامل معها بصورة رسميا.

مجزرة جباليا ستفتح جبهة الشمال على إسرائيل

قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى إن إقدام إسرائيل على ارتكاب مجزرة جديدة بجباليا الفلسطينية هى تعبير عن حالة اليأس وعدم القدرة على مواجهة المقاومة الفلسطينية على الأرض، لافتا إلى أنهم ليس لديهم الشجاعة على المواجهة، فضلا عن أنهم يتخوفون من المواجهة البرية، وبالتالى ما قاموا به هى قوة الجبناء، وهذا يدل على الندالة والخسة لإسرائيل ومن يشجعها.

الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

وأكد الخبير الإستراتيجى، أن هذه المجزرة ليست مقدمة للاجتياح البرى، لأن اسرائيل لن تقدم على الاجتياح البرى الكامل، وبالتالى ترتكب المجازر التى يدونها التاريخ ويحرسها القانون الدولى متصورة ان الناس ستبعد عن المقاومة بهذه الجرائم وإنما العكس هو الصحيح.

العدوان على قطاع غزة

وتابع من المتوقع خلال الأيام الثلاثة القادمة فتح جبهة الشمال من جانب حزب الله لتخفيف الضغط على قطاع غزة خاصة وأن حزب الله يمتلك من القوة والسلاح ما يؤهله لذلك.

وواصل حديثه قائلا: على الجيوش العربية ألا تظل صامتة لأن ما يجرى فى غزة الآن هو ضرب وطعن فى الأمن القومى العربى، وبالتالى لابد من إعادة النظر فى كافة الاتفاقيات التى وقعت مع هذا العدو الصهيونى.