بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

الهجوم البري على غزة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن لحظة اجتياح قطاع غزة أصبحت وشيكة.



الهجوم البري على قطاع غزة

وبدأ جيش الاحتلال في شن الهجوم البري على غزة منذ عدة أيام، مشيرا إلى أنه لجأ إلى تكتيك الكر والفر والعمليات المحدودة في القطاع.

وعلى الرغم من قيام بعض أليات جيش الاحتلال في التوغل داخل أجزاء من قطاع غزة بسبب سياسة الأرض المحروقة، إلا ان كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – نجحت في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة.

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وكبدت المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال خسائر كبيرة خلال محاولات اقتحام قطاع غزة بريا واسقطت عدد من القتلى في صفوفه وتدمير عدد من آلياته.

وتراجع جيش الاحتلال عن فكرة اجتياح قطاع غزة بريا، بسبب التحذيرات الأمريكية من تحول القطاع لمستنقع وفخ لإسرائيل خاصة مع تصاعد التحذيرات من قبل حزب الله بالتدخل في الحرب إذا لم يتوقف الهجوم البري على غزة.

الهجوم البري على غزة، فيتو



وأكدت تقارير إعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استجاب للمطالب الأمريكية وأوقف خطط الهجوم البري الكامل على غزة، خوفا من سقوطه في فخ المقاومة الفلسطينية.



استمرار العدوان البري الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة نجحت المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عمليات إنزال خلف خطوط العدو هاجمت فيها قواعد وتمركزات لجيش الاحتلال الإسرائيلي سواء في غلاف غزة أو المدن الإسرائيلية.

الهجوم البري على غزة، فيتو



ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد واستخدمت كتائب القسام الصواريخ ومدافع الهون في قصف تمركزات جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة مما كبده خسائر جسيمة.

الهجوم البري على غزة، فيتو



واستخدمت المقاومة قذائف الياسين، وهي قذائف أربي جي تستهدف المدرعات وناقلات الجند الإسرائيلية ونجحت في إسقاط عدد كبير من القتلى في صفوف جيش الاحتلال.

وتركز المقاومة الفلسطينية على ضرب الحاويات المقاتلة التي أدخلها جيش الاحتلال في معاركه خلال الهجوم البري على غزة، لأنها تعتبر أضعف من دبابات ميركافا والتي يتم استهدافها بصواريخ كورنيت الروسية.

الهجوم البري على غزة، فيتو



أبرز الأسلحة التي استخدمها جيش الاحتلال في الهجوم البري على غزة

من أبرز الأسلحة التي ظهرت في الهجوم البري على غزة دبابات ميركافا والحاويات المقاتلة التي تحمل الجنود الإسرائيليين والتي تعتبر من أكثر المدرعات التي يمتلكها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحصينا.

الهجوم البري على غزة، فيتو

فما هي الدبابة ميركافا؟



بدأت إسرائيل في صناعة الدبابة ميركافا منذ عام 1983، وصنعت منها 4 نسخ متتالية: "ميركافا 1"، و"ميركافا "2 و"ميركافا 3" و"ميركافا 4".

وتم تطوير الدبابة ميركافا في أوائل التسعينيات، وأنتج الطراز الرابع والأحدث منها في 2002، وتم تسليم جيش الاحتلال أول دفعة من الدبابة ميركافا في 2004، وتم استخدامها في الانتفاضة الثانية وحرب لبنان 2006 وحرب غزة 2008-2009.

صواريخ حماس، فيتو

وفي هذا السياق ذكرت "ناشيونال إنترست" العسكرية، إن الدبابة ميركافا تعتبر دبابة القتال الرئيسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسعت تل أبيب خلال السنوات الماضية لتصبح ميركافا واحدة من أفضل دبابات القتال الرئيسية في العالم.



ومن أبرز نقاط القوة التي تتميز بها الدبابة ميركافا ما يلي:

تحتوي الدبابة ميركافا على منظومات دفاعية ومنظومات لاكتشاف التهديدات بجانب نظام "أوفيك" المتطور للاتصالات الذي يجعل الطاقم مستفيدا من مختلف منظومات الرصد الأخرى من الجو والبحر.

وتضم أيضا منظومة كشف الأشعة السينية لاكتشاف أفراد المشاة داخل المنشآت.وتتميز بأنها أول دبابة في العالم تحتوي على نظام متقدم من الذكاء الاصطناعي يدير مهام الخزان، مما يقلل عبء العمل على الطاقم ويساعد في تحديد الأهداف بدقة كبيرة



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