محافظ الدقهلية يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث ومتابعة منظومة الشكاوى بالمحافظة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث ومتابعة منظومة الشكاوي بالمحافظة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومدي تطور الحالة الحقوقية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية

جانب من اللقاء، فيتو

وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري من خلال تقديم كافة الخدمات له، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بملف حقوق الإنسان من خلال بناء الإنسان المصري، وتوفير جميع الخدمات له في كافة القطاعات الخدمية وتطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها في نهاية عام 2021، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن

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جانب من اللقاء، فيتو

ضم الوفد كلا من الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوفد، والأستاذة أسماء شهاب مدير منظومة الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، وراية خطاب مسئول منظومة الشكاوي بالمجلس، وثناء الأسيوطي مدير العلاقات العامة بالمجلس، وهاني مخلوف مسئول الإعلام بالمجلس، ورضوي صقر باحثة قانونية بالمجلس، وأحمد كمال باحث قانوني بالمجلس،

وأكد "المحافظ " علي أنه من أقوي مبادرات حقوق الإنسان التي شهدها العصر الحديث هي مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة لتوفير كافة الخدمات لأهلينا في الريف المصري، وهي سابقة لم تحدث من قبل من خلال توفير الخدمات لأكثر من 60% من الشعب المصري.

جانب من اللقاء، فيتو

وأشار "مختار" إلي أن الدقهلية تتعامل مع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كافة الجوانب لتقديم الخدمات بكافة أنواعها ومنها الخدمات الطبية بالمستشفيات وانشاء مكاتب لخدمات المواطنين والمرضي داخل المستشفيات، بالإضافة إلي العديد من المبادرات لتخفيض الأسعار وتوفير كافة السلع الاستراتيجية

كما أكد "المحافظ" علي أن العدالة في توزيع الخدمات بكافة أنواعها، ووصول الخدمات لمستحقيها من أهم محاور حقوق الإنسان، لأن جميع المواطنين سواسية أيا كان موقعهم أو وظيفتهم.

جانب من اللقاء، فيتو

كما أشار " مختار " الي أن أحد أهم حقوق الإنسان هو التواصل مع المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي، وقمنا بتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلي إنشاء مركز تكنولوجي بالديوان العام بالمحافظة.

ومن جانبه قال "رئيس وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان" إن ما شهدناه اليوم من تطور في الحالة الحقوقية بالمحافظة يعكس اهتمام محافظ الدقهلية بتفعيل المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالمحافظة.

بما يضمن تطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في نهاية عام 2021، وبكل تأكيد اهتمام المحافظة بالتعاطي مع منظومة الشكاوي ووضع حلول غير تقليدية لضمان استدامة تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار بناء الجمهورية الجديدة.