التحالف الوطني: تسليم قافلة المساعدات الإغاثية الأولى للجانب الفلسطيني (صور)

استكمالًا لدعم غزة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن الإنتهاء من تسليم القافلة الأولى من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطنيين، والتي انطلقت يوم ١٤ أكتوبر وهي القافلة الأضخم حيث تضمنت 108 قاطرات محملة بــ 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات.

وكذلك المئات من شباب المتطوعين والذين قضوا قرابة ١٨ يومًا أمام معبر رفح البري للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك لتخفيف الأوضاع عليهم جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أدت لسقوط العديد من الضحايا والمصابين.



كما يواصل التحالف الوطني جهوده لدعم الأشقاء الفلسطنيين من خلال تجهيز القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الاحمر المصري والفلسطيني وذلك إيمانًا بالمسئولية تجاه اشقائنا وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حتى انتهاء الأزمة.



يأتي ذلك عقب تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية

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وفي السياق ذاته، مازال التحالف يؤكد على أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ علي حقوق الإنسان مؤكدًا على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة احداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.