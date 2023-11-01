الكشف على 1857 مريضًا بقافلة علاجية بالدقهلية

أعلنت صحة الدقهلية الكشف على 1857 مريضًا فى قافلة علاجية في قرية هلا مركز ميت غمر، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.



وجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء في قرية هلا مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل حيث تم توقيع الكشف على1857 مريضًا . وضمت 12 عيادة منهم 8 متنقلة (2 باطنة– 2 أطفال -أسنان- رمد - جراحة - تنظيم أسرة ) والباقي داخل الوحدة. فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.



Advertisements

وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 336، أطفال 320، جراحة 180 ، جلدية 175، أنف وأذن 148، رمد 174 ، أسنان 114، عظام 241، نسا وتنظيم اسرة 169 حالة.



كما تم إجراء 299 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 165حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 142 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم، وتحويل 25 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و 140 حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.