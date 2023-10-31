فوائد التفاح الأخضر، يحمي من السرطان والزهايمر ويعزز صحة القلب

فوائد التفاح الأخضر، التفاح الأخضر من أنواع التفاح الشهيرة والذى تميز بلونه عن باقى التفاح، وله عشاق كثيرون رغم مذاقه المختلفة قليلا.

وفوائد التفاح الأخضر، عديدة حيث يحتوى على قيمة غذائية عالية، واشتهر بفاعلينه فى إنقاص الوزن حيث يحفز الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن التفاح الأخضر من أنواع التفاح المهمة والشهيرة، وله قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ويجب تناوله يوميا وتقديمه للكبار والصغار.

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القيمة الغذائية الموجودة في التفاح الأخضر

وأضافت منى، أن التفاح الأخضر يحتوى على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والنحاس والزنك والبيتاكاروتين وفيتامين سي وفيتامين ب المركب هذا غير نسبة عالية من الألياف الغذائية الضرورية لمكافحة الأمراض لذا يجب الإكثار من تناوله

فوائد التفاح الأخضر، فيتو

فوائد التفاح الأخضر

وتابعت، أن التفاح الأخضر له فوائد علاجية عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد التفاح الأخضر:-

يخفف من أعراض الربو وحساسية الصدر والحساسية بشكل عام لاحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة التى تقاوم الحساسية فى الجسم.

تناول 2 تفاحة خضراء يوميا يحمى من الإصابة بمرض الربو.

يقوى المناعة لما به من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لأنه يحتوى على كميات كبيرة من الحديد وفيتامين سي ومضادات الأكسدة كما يزيد من نسبة الأكسجين بالدم وهو ما يساعد فى تكوين كرات الدم الحمراء سريعا في الجسم.

يعمل على تقوية عضلة القلب ويعزز من صحة الأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم والماغنسيوم.

يخفض مستوى الكولسترول بالدم.

يخفض مستوى السكر بالدم.

يعمل على مقاومة الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية، لذا فهو يحمى من السرطان.

يعزز من صحة الجهاز الهضمى حيث يسهل عملية الهضم ويطرد السموم من الجسم ويعالج عسر الهضم والإمساك.

يعمل على إعادة نضارة وحيوية البشرة وعلاج حب الشباب بها والحفاظ على شبابها لأنه يحفز من انتاج الكولاجين بالبشرة.

يعيد جمال الشعر التالف لأنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي تغذى الشعر وتعالج مشاكله.

يساعد فى مقاومة أمراض الشيخوخة ويحمى من الزهايمر.

مهم للمرأة الحامل حيث يساعد فى نمو الجنين بشكل صحى ويحمى المرأة الحامل من أنيميا فقر الدم.

يقوى العظام والعضلات والمفاصل.

يعزز من عناية التمثيل الغذائي ويساعد فى إنقاص الوزن.

يعزز من صحة الغدة الدرقية.