الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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منوعات

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

Mission Impossible،
"Mission Impossible"، فيتو

أخيرا، تمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من فهم مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكشف البيت الأبيض، أن الفيلم الأخير من سلسلة "المهمة المستحيلة" كان من بين العوامل الأساسية التي جعلت الرئيس الأمريكي ينتبه إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي.

"Mission Impossible"

وأوضح نائب رئيس الأركان في البيت الأبيض، بروس ريد، بحسب ما نقلته وكالة "أسوسيتد برس"، مساء أمس الثلاثاء أن الرئيس بايدن شاهد معه فيلم "Mission Impossible: Dead Reckoning Part One" في عطلة نهاية الأسبوع، مصرحًا "إذا لم يكن (بايدن) يشعر بالقلق من قبل بشأن الأخطاء التي قد تقع مع الذكاء الاصطناعي قبل هذا الفيلم، فقد رأى الآن الكثير ليقلق بشأنه".

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الفيلم عرض لأول مرة في أبوظبي يوم 26 يونيو بعد تصوير مشاهد رئيسية منه في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد وصحراء ليوا، وتدور قصته حول محاربة "إيثان هانت" للشرير المتمثل بالذكاء الاصطناعي والذي يحمل اسم "الكيان".

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وقالت الوكالة يوم، أمس الثلاثاء، إن بايدن كان قلقًا بالفعل بعد رؤيته للفيديوهات المزيفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنسخ صوته وصورته.

وخلال توقيعه لأمر تنفيذي لوضع حواجز حول هذه التكنولوجيا الناشئة بسرعة، قال بايدن: "شاهدت نسخة مزيفة لي.. يمكن استخدام 3 ثوان من صوتك لإنشاء تقليد جيد بما فيه الكفاية لخداع عائلتك، أو حتى نفسك.. أقسم بالله.. انظروا إليه.. إنه أمر مذهل.. ويمكن استخدامه لخداع الأحباء وإجبارهم على إرسال أموال لأنهم يعتقدون أنك في مأزق".

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Mission Impossible الرئيس الامريكي جو بايدن مخاطر الذكاء الاصطناعي البيت الأبيض نائب رئيس الأركان في البيت الأبيض بروس ريد

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