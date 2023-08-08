البابا فرانسيس يطالب بالتركيز على الأخلاق في مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

وجه البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، تحذيرا مهما للعالم من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مطالبا بضرورة التركيز على تطوير الناحية الأخلاقية في هذا المجال الواسع، لمواجهة الاحتمالات التخريبية، والتأثيرات المتناقضة لهذه التكنولوجيا الجديدة.

وقد أصدر البابا فرانسيس (86 عامًا) التحذير، في رسالة مسبقة من أجل اليوم العالمي للسلام للكنيسة الكاثوليكية، الذي يوافق رأس السنة الجديدة. وأصدر الفاتيكان الرسالة في وقت مبكر كالمعتاد.

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لا أعرف كيف أستخدم الكمبيوتر

وأوضح فرانسيس من قبل إنه لا يعرف كيف يستخدم الكمبيوتر.

ونص البيان على أن بابا الفاتيكان "يذكر بالحاجة إلى اليقظة والعمل، حتى لا يتجذر منطق العنف والتمييز في إنتاج مثل هذه الأجهزة، واستخدامها على حساب الأكثر ضعفًا".

وأكد أن "الحاجة الملحة لتوجيه مفهوم الذكاء الاصطناعي واستخدامه بطريقة مسؤولة ليكون في خدمة الإنسانية، تتطلب أن يمتد التفكير الأخلاقي إلى مجالي التعليم والقانون".

وقد اعترف بابا الفاتيكان في عام 2015 بأنه "كارثة" في التعامل مع التكنولوجيا، لكنه وصف الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية بأنها "هدية من الرب"، شريطة أن تُستخدم بحكمة.

تطوير الناحية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي

وقد انضم الفاتيكان في عام 2020 إلى شركتي التكنولوجيا مايكروسوفت و"آي.بي.إم" لزيادة تطوير الناحية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، والدعوة إلى تنظيم بعض التقنيات مثل التعرف على الوجه.

وسبق تحذيرات البابا دعوات أممية إلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة أيضًا إلى تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا "تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.

ومن أبرز مخاطر الذكاء الاصطناعي، اتخاذ قرارات حاسمة بناء على معلومات مزيفة، وإشعال سباق التسلح بين الدول الكبرى، وانتهاك الخصوصية، وغيرها الكثير.

بحث الذكاء الاصطناعي في مجلس الأمن

ومؤخرا، عقد مجلس الأمن لأول مرة اجتماعا حول الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا لمندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة، باربرا وودوارد، والتي قالت: "خلال فترة رئاستنا، سنبحث الذكاء الاصطناعي في مجلس الأمن لأول مرة.. ونريد تشجيع اتباع نهج متعدد الأطراف في إدارة الإمكانيات والمخاطر الهائلة التي يجلبها الذكاء الاصطناعي إلينا جميعا".

من جانبه، نادى الرئيس الأمريكي جو بايدن في 21 من يونيو الماضي، بضرورة التصدي لمخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي والاقتصاد، مضيفًا أنه سيسعى للحصول على مشورة الخبراء في هذا الصدد.

وأشار بايدن في فعالية بسان فرانسيسكو إلى أن "إدارتي ملتزمة بحماية حقوق الأمريكيين وسلامتهم مع حماية الخصوصية ومعالجة التحيز والمعلومات المضللة والتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة قبل إطلاقها".

وقد التقى بايدن مجموعةً من قادة المجتمع المدني، الذين سبق أن انتقدوا تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى، لمناقشة الذكاء الاصطناعي.

التخفيف من مخاطر التكنولوجيا الناشئة

فيما تدرس العديد من الحكومات كيفية التخفيف من مخاطر التكنولوجيا الناشئة، التي زادت استثماراتها وشعبيتها بعد إطلاق شركة (أوبن إيه.آي)، المدعومة من مايكروسوفت، روبوت الدردشة "تشات جي.بي.تي".

وتسعى الهيئات التنظيمية على مستوى العالم جاهدة لوضع قواعد تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يمكنه إنشاء نصوص وصور.

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