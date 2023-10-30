أشرف صبحي يكرم وكيل شباب الدقهلية فى ختام الملتقى الدولي الثاني للاستثمار
كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فى ختام الملتقي الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية فى مصر وأفريقيا، وذلك لاختيار سيادتها عضو اللجنة العليا بالملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية،
وذلك فى حضور الدكتور محي معروف رئيس الادارة المركزية للتمويل والاستثمار بالملتقى، وبمشاركة 300 شخصية من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي فى العالم يمثلون 37 دولة عربية وافريقية وأوروبية.
ويهدف الملتقى إلى تحقيق عدد من الأهداف عبر جلساته المختلفة التي أقيمت على مدار يومين يتمثل أهمها فى بحث مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية وسبل تطويرها ومساهمة الفعاليات الرياضية في الناتج الوطني ورؤية مصر 2030، وسبل التحول الرقمي وكذلك السياحة الرياضية وآفاق الاستثمار الرياضي وأبعاد التحكيم الرياضي ودوره في تحفيز الاستثمار الرياضي وصناعة المكملات الغذائية بين الرقابة والمردود الرياضي والهندسة الرياضية كمحفز للاستثمار الرياضي وبناء استراتيجيات التسويق الناجحة للمؤسسات الرياضية.
خرج الملتقى بـ32 توصية تسعى في مجملها تعظيم الاستثمار الرياضي، ولفتت التوصيات إلى أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية، وضرورة وضع منظومة رقمية متكاملة للبحث عن المواهب الرياضية في الجامعات، استخدام التقنية الرقمية الحديثة في التسويق والدعاية للاحداث الرياضية الجامعية، العمل علي الربط الجيد بين الجانبين الحكومي والخاص من خلال الشراكات سواء على المستوى المحلي والخاص من خلال الشراكات سواء على المستوى المحلي والخاص في مجال الرياضة الجامعية.
يتقدم الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والعاملين بمديرية الشباب والرياضة والإدارات الفرعية، بخالص التهاني والتبريكات للدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على ثقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتكريمها واختيارها عضو اللجنة العليا بالملتقى الدولي الثاني للإستثمار والصناعة الرياضية، متمنين لها دوام التوفيق والسداد.
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