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محافظات

أول نوفمبر انطلاق فعاليات مؤتمر نقابة أطباء أسنان الدقهلية الدولي الـ12

حاتم الجندي نقيب
حاتم الجندي نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية، فيتو

تنطلق فعاليات مؤتمر نقابة أطباء أسنان الدقهلية الدولي الثاني عشر تحت رعاية  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في الأول من نوفمبر ولمدة ثلاثة أيام بفندق رمادا بالمنصورة.

 

 ويحتوي المؤتمر على العديد من المحاضرات وورش العمل والعروض الحية في مجالات تجميل وزراعة الأسنان وعلاج الجذور وأمراض اللثة في وجود أكثر من ٦٠ محاضرا من داخل مصر وخارجها ويصاحب المؤتمر معرض كبير لمستلزمات الأسنان في وجود العديد من الشركات الكبرى والمعامل الخاصة بمجال طب الأسنان.

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ويناقش المؤتمر العديد من الأبحاث وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال طب الأسنان ويعد مؤتمر نقابة أطباء أسنان الدقهلية عرسا علميا يتم تنظيمه كل عامين يتلاقى فيه أكبر الأساتذة العاملين في مجال طب الأسنان سواء من داخل مصر أو خارجها مع زملائهم وأبنائهم من أطباء أسنان الدقهلية ومنطقة الدلتا لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث ما توصل إليه العلم في شتى فروع مجال طب الأسنان.

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ورشة عمل لتدريب أطباء الأسنان على تطبيقات واستخدامات الليزر بصحة الدقهلية

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