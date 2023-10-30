كندا تجدد دعوتها لهدنة إنسانية في غزة

كررت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، اليوم الاثنين، الدعوة لهدنة إنسانية في الصراع بغزة، قائلة إنه لم يتبق سوى وقت قليل لإخراج الكنديين والرهائن في أثناء تقديم المساعدات، التي تشتد الحاجة إليها.

400 كندي محاصرون في غزة



وقالت جولي، ضمن نص خطاب ألقته أمام النادي الاقتصادي الكندي في تورونتو، إن "400 كندي محاصرون في غزة ويعيشون في خوف ويأس، لهذا السبب نحتاج إلى هدنة إنسانية في غزة".

وأضافت أن "الوقت ينفد، نحتاج إلى موافقة من جميع الأطراف على إخراج الرعايا الأجانب، بمن فيهم الكنديون، لإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول الغذاء والوقود والمياه إلى غزة".

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الصراع الفلسطيني الإسرائيلي



وكان قد قال السفير الفلسطيني السابق لدى فرنسا، سلمان الهرفي، إن الولايات المتحدة لا تدعم إسرائيل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فحسب، بل تشارك أيضًا بشكل مباشر بإرسال قواتها للقتال في قطاع غزة.

عناصر امريكية متورطة في أعمال عدائية على الأرض في غزة

وقال الهرفي، في حديث لـ وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إنهم لا يدعمون إسرائيل فحسب، بل يشاركون أيضًا في الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وترسل الولايات المتحدة عناصر من جيشها إلى المنطقة، وهم متورطون في أعمال عدائية على الأرض في غزة".

وكان قد كشف مستشار البنتاجون السابق دولاس ماكجريجور، أنه جرت تصفية عدد من القوات الخاصة الأمريكية والإسرائيلية في قطاع غزة، عندما حاولت استطلاع مكان الأسرى.

وقال ماكجريجور: ، ذهب بعض من قواتنا الخاصة (الأمريكية) والإسرائيلية إلى قطاع غزة للاستطلاع وتحديد السبل الممكنة لتحرير الأسرى، وتم إطلاق النار عليهم وتحويلهم إلى أشلاء".

الصراع خطيرا جدا على الولايات المتحدة

وأضاف الخبير أن الصراع خطيرا جدا على الولايات المتحدة نفسها بسبب خطر الحرب مع إيران.

ووفقا لماكجريجور، فإن القوة العسكرية الأمريكية وصلت إلى "أضعف نقطة" لها في التاريخ الحديث، وبالتالي فإن البلاد ليست مستعدة للتورط أكثر في صراع واسع النطاق.

بحث مسائل التخطيط

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، وجود مستشارين عسكريين أمريكيين في إسرائيل لبحث مسائل "التخطيط".

ولليوم الـ24 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء، منهم 3457 طفلا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى إصابة 21048 مواطنا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى 1950 مفقودا تحت الأنقاض، بينهم 1050 طفلا.

