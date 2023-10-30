غارات إسرائيلية مكثفة وعنيفة على حي الشجاعية والتفاح في غزة

أخبار غزة، تعرضت، منذ قليل، مواقع في الأجزاء الشرقية لحي الشجاعية وحي التفاح في قطاع غزة، لغارات إسرائيلية مكثفة وعنيفة.

وقال أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال وجه تحذيرات لمستشفيات في قطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري.

قصف الاحتلال مستشفيات غزة

ولفت خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترا، مشيرًا إلى أن مستشفى القدس يؤوي 450 مريضا ونحور 14500 نازح.



جهود الهلال الأحمر المصري

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري يبذل جهودا كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



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وأطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم الإثنين، نداء شخصيًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرا أن الحرب ”لا تجلب سوى الخراب والرعب والدمار".

وقف إطلاق النار في غزة

وكتب تيدروس على موقع إكس: “نداء متواضع لوقف إطلاق النار والسلام.. عندما كنت طفلًا محاصرًا في ظل الحرب، كنت أعرف عن كثب رائحتها وأصواتها ومشاهدها”.

وتابع: "أتعاطف بشدة مع العالقين حاليًا في وسط النزاع، وأشعر بألمهم كما لو كان ألمي".

وفقد تيدروس شقيقًا توفي بسبب عدم تمكنه من الحصول على رعاية صحية.

وقال تيدروس إن الحرب لا تجلب إلا الخراب والرعب والدمار. ولا شيء آخر.

وأضاف: “في هذه اللحظة الحرجة، دعونا نتغلب على الانقسامات ونسلك طريق السلام.. إن إظهار الشجاعة بشكل حقيقي يكمن في اختيار السلام.. أدعو قادة العالم إلى الاتحاد وقيادة العالم نحو السلام.. اختاروا السلام”.

العدوان الإسرائيلي على غزة

ولليوم الـ24 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء، منهم 3457 طفلا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى إصابة 21048 مواطنا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى 1950 مفقودا تحت الأنقاض، بينهم 1050 طفلا.