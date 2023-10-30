الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم تحرير مجندة لدى حماس عبر عملية برية في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

اخبار غزة الان، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك، منذ قليل، تحرير مجندة كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية في غزة.

 

توغل دبابات إسرائيلي لقطاع غزة

ومن ناحية أخرى أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم  الإثنين، أن مسلحين فلسطينيين اشتبكوا مع قوة إسرائيلية توغلت بالدبابات إلى شارع صلاح الدين في غزة ودفعوها إلى الانسحاب.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان: "خلافا لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".

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وأضاف: "قامت هذه الآليات باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".

وأشار البيان إلى أنه "لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه".

وكان شهود عيان قالوا إن دبابات إسرائيلية وصلت إلى أطراف حي الزيتون، مشيرين إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمر هناك، بحسب شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في إفادة صحفية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل "تمضي تدريجيا وفقا للخطة" في قطاع غزة.

وأضاف أن القوات قتلت عشرات المسلحين في قطاع غزة.

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الأسرى الإسرائيليون

 بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيلين يوجهون رسالة لنتنياهو.

وقال الأسرى في رسالتهم إن الهجوم البري على غزة يشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم.

وطالب الأسرى نتنياهو بسرعة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية

وأكد الأسرى أن نتنياهو تراجع عن صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالأمس.

 

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