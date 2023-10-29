رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إسرائيل تشعر بالإهانة والمذلة بعد طوفان الأقصى

أخبار غزة الآن، قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة بعد عملية طوفان الأقصى لذلك تنتقم من المدنيين الفلسطينيين في غزة.

الوضع الإنساني في غزة

ولفت إلى أن هناك طلبًا من قبل الإمارات بضرورة انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة.

انشاء هيكل عربي للتعامل مع القضية الفلسطينية

ونوه عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك نية لإنشاء هيكل عربي، للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل أكثر انتشارًا في السياسة الخارجية.

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جلسة مجلس الأمن

وأكد: من المفترض أن نناقش في جلسة مجلس الأمن، غدًا، قرارات بشأن تداعيات الأوضاع في قطاع غزة، وفقًا لما توصلنا له، مشيرًا إلى أن قرار الجمعية العامة بشأن وقف إطلاق النار في غزة يعكس رأيًا ماسحًا لتهدئة الأوضاع.

الاحتلال يفشل في اجتياح قطاع غزة



وخلال اليومين الماضيين حدثت اشتباكات مباشرة بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، على غلاف قطاع قطاع غزة عقب إعلان جيش الاحتلال بدء المرحلة الثانية من الحرب، فيما فشلت قوات الجيش الإسرائيلي في اجتياح القطاع بريا حتى الآن واكتفت بقصف المدنيين العزل مما خلف أكثر من 8 آلاف شهيد فلسطيني وآلاف الإصابات، وردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية تجاه تل أبيب أحدثت دمارا واسعا.

حركة حماس تباغت قوات الاحتلال قرب "معبر إيرز "



ذكرت حركة حماس بأن مقاتليها هاجموا، قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا-قرب إيريز- بعد تسللهم خلف خطوطها والتحامها بقوات العدو واشتباكهم معها”، وذلك من أجل قطع الإمدادات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.

استهداف عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية

وذكرت أنهم استهدفوا "عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية غرب موقع إيريز"، وتحدثت عن اشتعال النيران فيها في دبابتين وقتل عدد من الجنود هناك".

وجاء في بيان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، ان مقاتلي المقاومة الفلسطينية نفذوا عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية غرب معبر “إيرز” والإجهاز على عدد من الجنود الإسرائيليين.