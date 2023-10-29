الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إسرائيل تشعر بالإهانة والمذلة بعد طوفان الأقصى

السفير ماجد عبدالفتاح،
السفير ماجد عبدالفتاح، فيتو

أخبار غزة الآن، قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة بعد عملية طوفان الأقصى لذلك تنتقم من المدنيين الفلسطينيين في غزة.

 

الوضع الإنساني في غزة

ولفت إلى أن هناك طلبًا من قبل الإمارات بضرورة انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة.

 

انشاء هيكل عربي للتعامل مع القضية الفلسطينية

ونوه عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك نية لإنشاء هيكل عربي، للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل أكثر انتشارًا في السياسة الخارجية.

Advertisements

 

جلسة مجلس الأمن

وأكد: من المفترض أن نناقش في جلسة مجلس الأمن، غدًا، قرارات بشأن تداعيات الأوضاع في قطاع غزة، وفقًا لما توصلنا له، مشيرًا إلى أن قرار الجمعية العامة بشأن وقف إطلاق النار في غزة يعكس رأيًا ماسحًا لتهدئة الأوضاع.

معركة إيرز، كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة على خطوط التماس

المقاومة تنتفض، تنفيذ 3 عمليات نوعية وصد توغل بري محدود خلال أقل من ساعة (فيديو)

 

الاحتلال يفشل في اجتياح قطاع غزة
 

وخلال اليومين الماضيين حدثت اشتباكات مباشرة بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، على غلاف قطاع قطاع غزة عقب إعلان جيش الاحتلال بدء المرحلة الثانية من الحرب، فيما فشلت قوات الجيش الإسرائيلي في اجتياح القطاع بريا حتى الآن واكتفت بقصف المدنيين العزل مما خلف أكثر من 8 آلاف شهيد فلسطيني وآلاف الإصابات، وردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية تجاه تل أبيب أحدثت دمارا واسعا.

 

حركة حماس تباغت قوات الاحتلال قرب  "معبر إيرز "
 

ذكرت حركة حماس  بأن مقاتليها هاجموا، قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا-قرب إيريز- بعد تسللهم خلف خطوطها والتحامها بقوات العدو واشتباكهم معها”، وذلك من أجل قطع الإمدادات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.

 

استهداف عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية

 

وذكرت أنهم استهدفوا "عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية غرب موقع إيريز"، وتحدثت عن اشتعال النيران فيها في دبابتين وقتل عدد من الجنود هناك".

وجاء في بيان  كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، ان مقاتلي المقاومة الفلسطينية  نفذوا عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية غرب معبر “إيرز” والإجهاز على عدد من الجنود الإسرائيليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجامعة العربية الأمم المتحدة إسرائيل طوفان الأقصى عملية طوفان الأقصى اخبار غزة أخبار غزة الآن أخبار غزة اليوم

مواد متعلقة

أضرار تطال مستشفى القدس فى غزة جراء قصف إسرائيلي مكثف

معركة إيرز، كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة على خطوط التماس

المقاومة تنتفض، تنفيذ 3 عمليات نوعية وصد توغل بري محدود خلال أقل من ساعة (فيديو)

الاحتـلال الإسرائيلي يهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي في غزة

الأكثر قراءة

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-10-2023

في عيد ميلاده الـ69، مواقف لا تنسى في حياة محمود الخطيب

استرداد طابا.. ملحمة الوثائق والمستندات.. دبلوماسيون يكشفون قتال الدبلوماسية المصرية عن كل نقطة رمل فى شبه الجزيرة

تحذير من قصف إسرائيل محيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية