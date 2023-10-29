المقاومة تنتفض، تنفيذ 3 عمليات نوعية وصد توغل بري محدود خلال أقل من ساعة (فيديو)

التوغل البري في قطاع غزة، كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن توجيه عدد من الضربات والهجمات النوعية ضد الكيان الصهيوني المحتل، بالإضافة إلي صد محاولة توغل بري محدودة داخل قطاع غزة، خلال أقل من ساعة.

ومنذ قليل كشفت كتائب القسام عن صد هجوم بري محدود واستهداف دبابتين للقوات المتوغلة وإشعال النيران فيهما.

قصف تحشدات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كيبوتس

كذلك أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تحشدات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة بئيري بعدد من قذائف الهاون.

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قصف قاعدة رعيم العسكرية

كما قصفت كتائب القسام، قاعدة رعيم العسكرية والتابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة برشقة صاروخية.

تنفيذ عملية نوعية قرب معبر إيريز

ونفذت كتائب القسام ايضا، عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من معبر إيريز شمال قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب "إيرز" نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل |

_ قوة من كتائب القسام اخترقت الحدود من جهة ايريز شمال قطاع غزة وأوقعت قوات الاحتلال في كمين محكم.

_ استهدفت موقع إيريز بقذاف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات الأربع المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.

_ قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال جراء… pic.twitter.com/lLlQYWBJ5U — الأحداث العربية (@AlahdathArabian) October 29, 2023

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة، وتم إمطار "إيرز" ومناطق أخرى في غلاف غزة بقذائف الهاون.

وبعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب "إيرز"، وقع اشتباك مسلح عنيف مجددًا قرب السياج الفاصل.

زمن انكسار الصهيونية بدأ

وأمس، أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن زمن انكسار الصهيونية قد بدأ، لافتًا إلى أن أكذوبة الجيش الذي لا يقهر انتهى زمنها.

وقال أبو عبيدة: "عدوان الاحتلال وارتكابه المجازر يعود إلى انكساره ودليل على ألم عظيم أصابه، ونقول للعدو إننا لا نزال في انتظاره لنذيقه أصنافًا جديدة من الموت".

وأضاف أبو عبيدة: "رأينا نصر الله، عندما دمر مجاهد واحد من مقاتلينا ثلاث آليات وقتل وأصاب كل من فيها و فرَّ منه الجيش، لقد حطمنا جيش الاحتلال".

وتابع الناطق باسم كتائب القسام: "أحذية مساجد وكنائس غزة أقدم من هذا العدو، وإذا أراد الاحتلال إنهاء ملف الأسري مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارًا لتجزئة الملف فنحن مستعدون أيضًا"، مشددًا على أن ثمن إطلاق سراح أسرى الاحتلال هو تفريغ كافة السجون من كل أسرى فلسطين.

قصف ديمونا برشقة صاروخية

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق من أمس، قصف "ديمونا" برشقة صاروخية ردًّا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة وديمونا والنقب جنوب إسرائيل.

هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار في غزة

في سياق متصل، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي، بموافقة 88 دولة ورفض 55 دولة أخرى، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، ووقف إطلاق النار.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة، في نيويورك، جلسة للتصويت علي مشروع قرار عربي يدعو الي الوقف الفوري للعنف في قطاع غزة.

وقال مندوب كندا، روبرت راي، فى كلمته خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن عناصر حماس قتلت الكثير من الإسرائيليين وأن ما يحدث ما هو إلا ردة فعل لما حدث، ونطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى، زاعما إن حماس خلقت حالة من الذعر لدى إسرائيل.

وتابع ممثل كندا أن دولته بـ70 مليون دولار كمساعدات إنسانية، للأحداث الجارية في فلسطين.

وأضاف أن كندا تدعم عيش الشعب الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة الجمعة الماضي، مما تسبب في سقوط عشرات الضحايا ما بين شهيد وجريح.

وقطع جيش الاحتلال الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة قبل البدء في الهجوم البري على القطاع، وتحركت الدبابات الإسرائيلية باتجاه غزة.