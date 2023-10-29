الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

معركة إيرز، كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة على خطوط التماس

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

إخفاق جديد يضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث كبدت فصائل المقاومة الفلسطينية تقودها كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، خسائر فادحة في عملية  إنزال جديدة خلف خطوط العدو قرب مستوطنة إيرز.

الاحتلال يفشل في اجتياح قطاع غزة

وخلال اليومين الماضيين حدثت اشتباكات مباشرة بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، على غلاف قطاع قطاع غزة عقب إعلان جيش الاحتلال بدء المرحلة الثانية من الحرب، فيما فشلت قوات الجيش الإسرائيلي في اجتياح القطاع بريا حتى الآن واكتفت بقصف المدنيين العزل مما خلف أكثر من 8 آلاف شهيد فلسطيني وآلاف الإصابات، وردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية تجاه تل أبيب أحدثت دمارا واسعا.

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حركة حماس تباغت قوات الاحتلال قرب  "معبر إيرز "

 

ذكرت حركة حماس  بأن مقاتليها هاجموا، قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا-قرب إيريز- بعد تسللهم خلف خطوطها والتحامها بقوات العدو واشتباكهم معها”، وذلك من أجل قطع الإمدادات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.

استهداف عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية


وذكرت أنهم استهدفوا "عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية غرب موقع إيريز"، وتحدثت عن اشتعال النيران فيها في دبابتين وقتل عدد من الجنود هناك".

وجاء في بيان  كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، ان مقاتلي المقاومة الفلسطينية  نفذوا عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية غرب معبر “إيرز” والإجهاز على عدد من الجنود الإسرائيليين.

 

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وقالت كتائب القسام، في بيان صحفي اليوم: “بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب “إيرز” نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية”.


وأضافت أن “مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة”، مشيرة إلى أنه “بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب “إيرز”، وقع اشتباك مسلح عنيف مجددًا قرب السياج الفاصل”.

 

ولفتت تقارير إخبارية الي أن الحدث بدأ بعملية إنزال خلف الخطوط غرب "إيرز" نفذتها كتائب القسام، حيث اخترقوا الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية.

 


وبعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من الجيش الإسرائيلي قرب "إيرز"، وقع اشتباك مسلح عنيف مجددا قرب السياج الفاصل.

 

أين يقع معبر إيرز الذي استهدفته المقاومة الفلسطينية 


ويقع معبر إيرز أقصى شمال قطاع غزة بين غزة وإسرائيل، وهو مخصص للمشاة والحمولات وهو تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويستخدم حاليًا لنقل المرضى والمصابين للعلاج في الأردن أو إسرائيل أو الضفة الغربية، يعبر من خلاله الدبلوماسيين والبعثات الاجنبية والصحفيين والعمال والتجار الفلسطينيين وغيرهم ممن يملكون تصريح للعبور إلى إسرائيل. تغلقه السلطات الإسرائيلية من فترة إلى أخرى.

القسام تنجح في دك قوات الاحتلال بموقع  إيرز

وقالت "كتائب القسام"، إن “مجاهدينا يؤكدون استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة واشتعال النيران فيهما”، كما أكدت أنها لا تزال تدك موقع إيرز بقذائف الهاون من العيار الثقيل والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.

وقالت "كتائب القسام": "مجاهدونا يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة".

لحظة اقتحام كتائب القسام موقع إيرز العسكري وأسر جنود الاحتلال (فيديو)

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حكومة الاحتلال الإسرائيلي عملية طوفان الأقصى فصائل المقاومة الفلسطينية مستوطنة إيرز موقع إيرز بيت لاهيا

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