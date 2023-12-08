الجمعة 08 ديسمبر 2023
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منوعات

من داخل أقدم ورشة لصناعة الخشب بالدرب الأحمر، أحد العمال: المهنة دي مش سهلة (فيديو)

من داخل أقدم ورشة
من داخل أقدم ورشة لصناعة الخشب، فيتو

عندما حاولنا البحث عن مهنة قديمة تستحق عناء البحث لأجلها لم نجد أمامنا إلا حرفة صناعة الخشب أحد أعظم المهن في تأريخ الإنسانية المشرف لا يمكننا تحديد عمرها فنحن لسنا بوسع الدخول في تعقيدات زمنية بغية صبغ الأشياء بصبغة تاريخية ولكن ما يمكننا قوله إن منذ نشأة الإنسان على الأرض وقد استعان بالخشب في شتي شئون حياته تسلق الأشجار فقطع فروعها ونخر جذورها وبضربة إلهام هي وليدة الحاجة وحدها ثني الأخشاب وحولها إلى سهام ورماح يستجير بها من الوحوش في الليل ويصطاد طَرَائِد بها في النار وأشياء أخرى كثيرة يوجزها ريتشارد رانغهام في كتابة" قدحة النار" والذي يقول فيه الأخشاب والنار هما أهم عوامل تطور الإنسان وتفتق ذهنة.

 

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وبحثًا عن أثر ماض للذكرى قامت "فيتو" بجولة ميدانية لها بداخل أقدم الورش لصناعة الخشب ومعرفة أسرار هذه المهنة التاريخية.
الدرب الأحمر أحد أحياء قاهرتنا التاريخية ضربًا في جذور العراقة الحي والذي تربي في كنفة أديبنًا يوسف السباعي وشريرنا الطيب محمود المليجي وفي مكان يبدو عليه القدم كل ما فيه يوحي بذلك جدرانه رائحة الهواء بداخله وملاط حوائطه كل ما فيه يوحي بالمهابة، عرفنا أنها ورشة لصناعة الخشب عمرها أكثر من 120 عاما.
بحسب قول أحد العاملين فإن هذه الورشة تقوم بتصنيع جميع الأدوات من الخشب وليس الأطباق فقط.


محمد شوقي، أحد العاملين بالورشة يخبرنا: أن هذه المهنة ليست سهلة على الإطلاق برغم أنها تبدو بسيطة ولا تحمل التعقيد.
مضيفًا: "المهنة دي أنا وارثها أبًا عن جد ولازم إلى يشتغل فيها يكون عنده خبرة لأن فيها أخطار كتير".

مستطردا: "في أنواع كتير من الخشب بس مش كله ينفع يتصنع منة أطباق، الأطباق ليها خشب معين".

وعن أسعار المنتجات الخشبية قال: "تترواح من 50 لـ 200 جنيه".
وعن أنواع الخشب المستخدمة في التصنيع قال: "في أكتر من نوع فمثلًا في خشب اللبخ والسرسوع والمانجا والتوت والكافور".

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