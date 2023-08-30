تطورات جديدة في رحيل محمد خضري لاعب الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات مستقبل اللاعب الشاب محمد خضري مع القلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك ينوي بيع محمد خضري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر، إن الإدارة قررت التراجع عن فكرة بيع محمد خضري واستمراره مع الفريق.

وأشار المصدر، أن هناك نية لإخراج محمد خضري إعارة خلال الميركاتو الجاري من أجل حصوله على مزيد من الخبرات وعودته للفريق في الموسم المقبل.

الفحوصات الطبية للاعبي الزمالك

وتنتهي غدا الفحوصات الطبية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادا للموسم الجديد.

وكان الزمالك قسم لاعبي الفريق الأول لـ3 مجموعات، على أن تجري المجموعة الثالثة غدا آخر فحص طبي استعدادا للمعسكر القادم تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها على ملعب عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

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موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار

ويواجه نادي الزمالك نظيره أرتا سولار بطل جيبوتي يوم السبت 16 سبتمبر ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ولم يتم تحديد توقيت المباراة حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار

تنقل كافة مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عبر شبكة قنوات bien sports المشفرة، وبالتالي فإن مباراة الزمالك وأرتا سولار ستذاع عبر قنوات bien sport.

وتسافر بعثة الفريق الأبيض إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام بطل جيبوتي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل على أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الثلاثية في الزمالك

ومن ناحية أخرى أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كلا من، الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيسًا للجنة وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا رسميا بعد تسلم النادي بالأمس.

وقالت اللجنة في البيان: "اجتمعت اللجنة صباح الإثنين في الجلسة رقم ١ من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:

الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

انتخابات نادي الزمالك

وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وعقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.

وفيما يخص الملفات الرياضية قررت اللجنة التالي:

-تم عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وتم الاتفاق على تسهيل كافة الأمور الخاصة بفريق الكرة والسفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية من حجز طيران ومعسكر وقرار وزاري.

-تم مناقشة رأي المدير الفني خلال الجلسة في ملف المعارين والراحلين عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

-في نفس الوقت تمت مناقشة ملف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بفريق الكرة قبل انطلاق الموسم المقبل.

-تم التواصل مع الاتحاد الرياضية للوصول إلى حلول سريعة بخصوص المديونيات على نادي الزمالك.

-مناقشة ملف التسويات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللاعبين الأجانب.