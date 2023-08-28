الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

اللجنة الثلاثية تحدد موعد انتخابات نادي الزمالك

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

استقرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 20 أكتوبر 2023، ويتم الدعوة للانتخابات طبقا للوائح والقوانين المتبعة يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان في الجريدة الرسمية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً

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ومن المنتظر أن تستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت في بيان رسمي لها أمس الأحد، تولي الدكتور عماد البناني منصب المدير التنفيذي للزمالك بدلًا من حسن موسى، مع استمرار الثنائي أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، وأيمن أبو سريع مدير النشاط الرياضي.

وتواجد عماد البناني في مقر نادي الزمالك صباح اليوم الإثنين لبدء مهام عمله بشكل رسمي، بتسيير الأعمال المكلف بها من قبل وزارة الشباب والرياضة والإعلان عن موعد إقامة انتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة.

وقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإخطار مسؤولي الزمالك بتحديد نادي أرتا سولار الجيبوتي ليوم 16 سبتمبر المقبل موعدا للقاء ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في تنزانيا.

ومن المقرر أن يخوض بطل جيبوتي مبارياته في تنزانيا في ظل عدم اعتماد الاتحاد الأفريقي لملعب أرتا سولار لاستضافة مباريات الفريق في البطولات الأفريقية.

 

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