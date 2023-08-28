كاف يعلن موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية رسميا

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد يوم 16 سبتمبر المقبل، موعدا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا.

وأضاف مدير الكرة أن بعثة الفريق الأبيض ستسافر إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام بطل جيبوتي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل على أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الثلاثية في الزمالك

ومن ناحية أخرى أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كلا من، الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيسًا للجنة وايمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا رسميا بعد تسلم النادي بالأمس.

وقالت اللجنة في البيان:" اجتمعت اللجنة صباح اليوم الإثنين في الجلسة رقم ١ من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

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وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:

الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالاعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

انتخابات نادي الزمالك

وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وعقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.

وفيما يخص الملفات الرياضية قررت اللجنة التالي:

-تم عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وتم الاتفاق على تسهيل كافة الأمور الخاصة بفريق الكرة والسفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية من حجز طيران ومعسكر وقرار وزاري.

-تم مناقشة رأي المدير الفني خلال الجلسة في ملف المعارين والراحلين عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

-في نفس الوقت تمت مناقشة ملف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بفريق الكرة قبل انطلاق الموسم المقبل.

-تم التواصل مع الاتحاد الرياضية للوصول إلى حلول سريعة بخصوص المديونيات على نادي الزمالك.

-مناقشة ملف التسويات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللاعبين الأجانب.