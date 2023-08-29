الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

عماد البناني يغادر نادي الزمالك مبكرا لتجنب تكرار تجمعات الأعضاء

عماد البناني، فيتو
عماد البناني، فيتو

حرص عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية بـ الزمالك والمدير التنفيذي، على مغادرة نادي الزمالك مبكرا، اليوم تجنبا لتكرار الوقفة الاحتجاجية للأعضاء والتي حدثت يوم أمس.

وكانت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك نظموا وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، استمرت من الساعة 8 مساء حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل ضد عماد البناني وطالبوا برحيله وعودة اللواء حسن موسى.

وأكد البعض أن عددا من أعضاء نادي الزمالك يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أيضا ضد البناني، إلا أنه قرر الرحيل تجنبا لتكرار ما حدث بالأمس.

Advertisements

عماد البناني يوجه رسالة لـ أعضاء وجماهير الزمالك

وكان  الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء أكد أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسئولية  لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.

وقفة احتجاجية ضد عماد البناني

انتهت أمس، الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أعضاء نادي الزمالك ضد الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بالزمالك والمدير التنفيذي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة عينت يوم الأحد الماضي، عماد البناني في هذا المنصب خلفًا للواء حسن موسى بعد 6 أيام فقط من تعيينه. 

وقررت أعضاء الزمالك القيام بوقفة احتجاجية ضد تعيين عماد البناني خاصة بعد انتشار بوستات قديمة على السوشيال ميديا ظهر بها تشجيعه للأهلي. 

كما أن الوقفة الاحتجاجية بخلاف عدم موافقتهم على تعيين عماد البناني بهذا المنصب كونه أهلاويًّا على حد قولهم، تضمنت غضب الأعضاء بسبب رحيل اللواء حسن موسى دون تفسير لسبب الرحيل. 

وبعد وقفة احتجاجية استمرت 6 ساعات، بدأت في الحديقة التي أمام مكتب عماد البناني ثم تطورت الوقفة ودخل الأعضاء المبنى الإداري الذي يتضمن غرفة عماد البناني مطالبين برحيله. 

وبعد ساعات من الوقفة الاحتجاجية صعدت بعض الأعضاء لمكتب عماد البناني وقامت بالتجمع أمام باب مكتبه مطالبين برحيله ليرسل رسالة مع الأمن أنه سيرحل إذا قامت الأعضاء بالنزول للحدائق مرة أخرى. 

وبالفعل نزل الأعضاء للحدائق ليعلن الدكتور عماد البناني استمراره في منصبه رغم احتجاجات الأعضاء. 

ليقرر مسؤولو نادي الزمالك إطفاء جميع الأنوار داخل مقر النادي بميت عقبة، من أجل السيطرة على تجمهر الأعضاء، الذين حاصروا مكتب عماد البناني المدير التنفيذي لنادي، مطالبة برحيله.

ليخرج بعدها الأعضاء خارج النادي بعد ما بدأ التجمهر في تمام الساعة 7 مساء وانتهى تقريبًا في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل. 

جدير بالذكر أن الأعضاء اتفقوا على إقامة وقفة احتجاجية مجددًا ضد عماد البناني. 

هشام يكن يتدخل لتهدئة الأعضاء

ومن ناحيته كان هشام يكن نجم الزمالك السابق، تدخل لحل أزمة تجمهر مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية أمام مكتب عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لحين حدوث انتخابات. 

وتواجد هشام يكن بداخل مكتب البناني بعقد جلسة معه من أجل الوصول لحل في الأزمة الحالية داخل نادي الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك عماد البناني اخبار الزمالك نادي الزمالك دكتور عماد البناني

مواد متعلقة

بعد وقفة احتجاجية 6 ساعات لأعضاء الزمالك، البناني يتمسك بمنصبه ويرفض الرحيل

إطفاء الأنوار داخل نادي الزمالك بسبب تجمهر الأعضاء (صور)

وقفة احتجاجية في الزمالك ضد عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية (فيديو وصور)

كواليس جلسة عبد الواحد السيد مع اللجنة الثلاثية بالزمالك

الزمالك يعلن الانتهاء من ترتيبات السفر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة أرتا سولار

بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

كاف يعلن موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية رسميا

أول قرار من عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بالزمالك

الأكثر قراءة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

بالخطوات رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويلات

دارت عجلة الحرب في النيجر، تفاصيل عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي

شوبير: شكوك حول انضمام محمد الشناوي للمنتخب

بسبب ليفربول، خطوة مفاجئة من اتحاد جدة في المفاوضات مع محمد صلاح

بلومبرج تكشف سبب توسيع بريكس وأهم المخاوف المتوقعة مستقبلا

Advertisements

منوعات

المزيد

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

شعبة الذهب تعلن متوسط أسعار الذهب خلال شهر أغسطس

أسعار الأعلاف اليوم، ارتفاع جديد في سعر الذرة المستورد بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية