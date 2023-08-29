عماد البناني يغادر نادي الزمالك مبكرا لتجنب تكرار تجمعات الأعضاء

حرص عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية بـ الزمالك والمدير التنفيذي، على مغادرة نادي الزمالك مبكرا، اليوم تجنبا لتكرار الوقفة الاحتجاجية للأعضاء والتي حدثت يوم أمس.

وكانت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك نظموا وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، استمرت من الساعة 8 مساء حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل ضد عماد البناني وطالبوا برحيله وعودة اللواء حسن موسى.

وأكد البعض أن عددا من أعضاء نادي الزمالك يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أيضا ضد البناني، إلا أنه قرر الرحيل تجنبا لتكرار ما حدث بالأمس.

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عماد البناني يوجه رسالة لـ أعضاء وجماهير الزمالك

وكان الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء أكد أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسئولية لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.

وقفة احتجاجية ضد عماد البناني

انتهت أمس، الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أعضاء نادي الزمالك ضد الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بالزمالك والمدير التنفيذي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة عينت يوم الأحد الماضي، عماد البناني في هذا المنصب خلفًا للواء حسن موسى بعد 6 أيام فقط من تعيينه.

وقررت أعضاء الزمالك القيام بوقفة احتجاجية ضد تعيين عماد البناني خاصة بعد انتشار بوستات قديمة على السوشيال ميديا ظهر بها تشجيعه للأهلي.

كما أن الوقفة الاحتجاجية بخلاف عدم موافقتهم على تعيين عماد البناني بهذا المنصب كونه أهلاويًّا على حد قولهم، تضمنت غضب الأعضاء بسبب رحيل اللواء حسن موسى دون تفسير لسبب الرحيل.

وبعد وقفة احتجاجية استمرت 6 ساعات، بدأت في الحديقة التي أمام مكتب عماد البناني ثم تطورت الوقفة ودخل الأعضاء المبنى الإداري الذي يتضمن غرفة عماد البناني مطالبين برحيله.

وبعد ساعات من الوقفة الاحتجاجية صعدت بعض الأعضاء لمكتب عماد البناني وقامت بالتجمع أمام باب مكتبه مطالبين برحيله ليرسل رسالة مع الأمن أنه سيرحل إذا قامت الأعضاء بالنزول للحدائق مرة أخرى.

وبالفعل نزل الأعضاء للحدائق ليعلن الدكتور عماد البناني استمراره في منصبه رغم احتجاجات الأعضاء.

ليقرر مسؤولو نادي الزمالك إطفاء جميع الأنوار داخل مقر النادي بميت عقبة، من أجل السيطرة على تجمهر الأعضاء، الذين حاصروا مكتب عماد البناني المدير التنفيذي لنادي، مطالبة برحيله.

ليخرج بعدها الأعضاء خارج النادي بعد ما بدأ التجمهر في تمام الساعة 7 مساء وانتهى تقريبًا في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل.

جدير بالذكر أن الأعضاء اتفقوا على إقامة وقفة احتجاجية مجددًا ضد عماد البناني.

هشام يكن يتدخل لتهدئة الأعضاء

ومن ناحيته كان هشام يكن نجم الزمالك السابق، تدخل لحل أزمة تجمهر مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية أمام مكتب عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لحين حدوث انتخابات.

وتواجد هشام يكن بداخل مكتب البناني بعقد جلسة معه من أجل الوصول لحل في الأزمة الحالية داخل نادي الزمالك.