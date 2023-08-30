الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

آينتراخت فرانكفورت يتعاقد مع موهوب الجزائر

فارس شايبي، فيتو
فارس شايبي، فيتو

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الأربعاء، عن ضم لاعب خط الوسط الجزائري الدولي فارس شايبي، من فريق تولوز حامل لقب كأس فرنسا.

ووقع فارس شايبي، 20 عاما، عقدا لمدة 5 أعوام مع آينتراخت فرانكفورت تنتهي في 2028.

وسجل فارس شايبي 8 أهداف خلال 41 مباراة مع تولوز في الموسم الماضي، وشارك للمرة الأولى مع منتخب الجزائر في وقت سابق من العام الجاري.

وجرى تقدير قيمة الصفقة بمبلغ 10 ملايين يورو (8ر10 مليون دولار).

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وقال تيمو هاردونج مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت: "بضم فارس شايبي، نكون قد تعاقدنا مع لاعب صغير في السن وقادر على التطور، ومع ذلك، اكتسب بالفعل الكثير من الخبرة على المستويين المحلي والدولي".

وأضاف: "يمكنه اللعب في عدة مراكز في الهجوم، ويتمتع بإمكانيات ستعزز من أدائنا".

مرموش يسجل هدفا قاتلا لفرانكفورت 

تعادل فريق ماينز مع نظيره آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ميوا أرينا، ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني - البوندسليجا.

سجل هدف ماينز في الشوط الأول اللاعب جاي سونج لي عن طريق ضربة رأسية في الدقيقة 25، بينما سجل هدف آينتراخت فرانكفورت اللاعب عمر مرموش في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بمشاركة مرموش، فرانكفورت يفوز على دارمشتات بهدف نظيف في الدوري الألماني (فيديو)

مرموش يسجل هدفا قاتلا في تعادل فرانكفورت وماينز بالدوري الألماني ( فيديو )

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